В ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков

Украинские силовики с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, уточнив, что огонь был открыт из вооружения гранатометов различных типов.

По его словам, украинские силовики вели огонь из вооружения гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Лозовое и Золотое-5. Филипоненко также сообщил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется, передает РИА «Новости».

«Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях», – сказал офицер пресс-службы.

Ранее в ЛНР заявили, что со стороны украинских военных за минувшие стуки значительно возросло количество огневых провокаций.

В субботу сообщалось, что украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.