Белорусские власти одобрили производимую в стране вакцину «Спутник V»

В Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты», об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

«Вакцина «Спутник V» («Гам-ковид-вак»), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена Минздравом. Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ), Республиканского научно-практического центра микробиологии и эпидемиологии (РНПЦ)», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС.

За контролем качества опытно-промышленных серий и промышленных серий следили центр имени Гамалеи и «Белмедпрепараты».

Полупродукт вакцины производит российская АО «Генериум», входящая в АО «Фармстандарт».

В марте глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич сообщал, что белорусское фармацевтическое предприятие выпустит первую промышленную партию российской вакцины «Спутник V» в середине апреля.

25 марта пресс-служба белорусского минздрава сообщила, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». До этого в Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V».