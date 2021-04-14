 

Мурашко назвал неинфекционной пандемией распространение диабета в мире

14.04.2021, 19:58, Новости дня
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Увеличение числа людей с сахарным диабетом в мире можно назвать неинфекционной пандемией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Проблема сахарного диабета является широко распространенной и входит в число неинфекционных заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации и смерти людей. Катастрофический рост числа заболевших во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии. В этой связи необходимо скоординировать совместные решения всех стран для решения этой глобальной проблемы», – сообщил министр на глобальном саммите ВОЗ по диабету, передает ТАСС.

По его словам, в РФ этой проблеме уделяется особое внимание, в 1996 году началась государственная поддержка этого направления, была утверждена целевая программа.

Большой вклад в выявление заболевания вносит всеобщая диспансеризация населения, указал он. «Обеспечение пациентов своевременным и качественным лечением является критически важным и позволяет избежать прогрессирования болезни, избежать тяжелых осложнений, инвалидизаций. В РФ лекарственные препараты, необходимые для людей с сахарным диабетом, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Пациенты в РФ бесплатно получают не только генноинженерные инсулины человека, но и инновационные аналоги инсулинов ультрадлинного и ультракороткого действия, а также неинсулиновые препараты», – добавил министр.

Также российские власти занимаются проектом «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография», в ходе которых уделяется внимание вопросам рационального питания и достаточной активности.

«Россия всецело разделяет озабоченность мировой общественности проблемами неинфекционных заболеваний и, в частности, проблемами сахарного диабета. Наша страна приняла на себя ответственность – выдвижение этой проблематики в число ключевых вопросов, рассматриваемых не только ВОЗ, но и ООН. Мы оказываем помощь странам, имеющим высокий показатель смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета», – подвел итог Мурашко.

Ранее в РФ подтвердила свою эффективность технология обнаружения онкологических заболеваний с помощью крыс, которые исследуют выдыхаемый пациентами воздух. Эта технология также позволяет устанавливать сахарный диабет.



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