Мнение: О верных последователях Геринга и Гесса

Итак, снова россиянам обещаны пушки вместо масла. Государственную программу вооружений решено продлить и расширить. При дефицитном-то бюджете!

Кстати, вряд ли средний россиянин сходу вспомнит, откуда взялось противопоставление пушек и масла. А дело в том, что Kanonen statt Butter… – немецкий лозунг времён национал-социализма. Был провозглашён рейхсминистром Рудольфом Гессом в 1935 и подхвачен рейхсмаршалом Германом Герингом. Который в своих выступлениях перед народом спрашивал: «Что вы предпочтёте — масло или пушки? Пушки нас делают сильными, масло — всего лишь толстыми». Ему вторил пропагандист Йозеф Геббельс: «Мы можем обойтись без масла, но не без оружия. Стреляет не масло — стреляют пушки».

И естественно, тогдашние тузы и бонзы много вещали о внешней угрозе.

Параллели напрашиваются и у среднего европейца возникают. Но Бог с ними… Вернёмся к финансам.

Рекордная в постсоветской истории России госпрограмма производства оружия, стартовавшая в 2007 году, а затем продлённая в 2011-м и 2018-м, похоже, становится бессрочной. Потратив за 10 лет почти 22 триллиона рублей на перевооружение армии, власти планируют сохранить финансирование гособоронзаказа на тех же уровнях до 2035 года. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. Финансовые показатели новой госпрограммы вооружения, «несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше», сказал он.

Предыдущая программа 2010-2020 гг стоила 21,2 трлн рублей, действующая (на период 2018-27 гг) обходится в 21,7 трлн рублей. «Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 трлн рублей», – сообщил чиновник. Её цель – дальнейшее обеспечение вооружённых сил современными образцами вооружения и техники, которые будут соответствовать зарубежным аналогам или превосходить их.

Чисто для справки. Сейчас на закупку и производства оружия федеральная казна выделяет около 2,2 трлн рублей в год – это примерно каждый седьмой собранный с налогоплательщиков рубль (18 трлн). На оружие #бюджет тратит вдвое больше, чем на образование (1,1 трлн рублей) и здравоохранение (1,2 трлн). А ещё – в 2,2 раза больше, чем на поддержку семей с детьми (991 млрд рублей).

Куда идут эти немалые #деньги?

Госпрограмма вооружений оплачивает в том числе разработку новых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», а также все виды «супероружия», представленные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию три года назад. Среди них гиперзвуковой комплекс «Авангард», развивающий, по утверждениям чиновников, скорость до 27 махов, ядерная подлодка-торпеда «Посейдон», которой кто-то надеется вызвать смывающее Америку цунами, и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Допустим, это всё нужно и важно. Благодаря ГПВ доля современных образцов вооружения и техники в войсках России превысила 70% по силам общего назначения, а в ядерных силах достигла 86%, сообщил в декабре прошлого года Владимир #Путин. По его словам, «армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить #безопасность России».

И вот, казалось бы, можно вздохнуть спокойно. Независимые ни от кого гарантии безопасности у России есть. Оружие у армии – самое современное. Нападать никто не рискнёт.

Так зачем кидать в бездонную прорву ВПК всё новые и новые финансовые ресурсы, не только не снижая темпов, но даже их наращивая? Чтобы гарантированно уничтожить вероятного противника не 3, а целых 4 раза?

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