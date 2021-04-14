 

Режим лютует или “Что-то сдохло” в ГИБДД?

14.04.2021, 19:48, Разное
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Lamborghini Aventador стоимостью  258 800 долларов российского  инстаграммера отбуксирован на штрафстоянку всего-то из-за  каких-то 199 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения

by Ekta Joshi   April 14, 2021

Если у вас есть Lamborghini, вам вряд ли будет сложно заплатить мизерные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Впрочем,  влиятельная Instagramer  доказала обратное, она  недавно потеряла  свой Lamborghini стоимостью  258 800 долларов из-за неоплаченных сборов за трафик. 

Да, это правда!

Настя Ивлеева, российская модель Playboy и влиятельный  инстаграммер, не оплатила штрафы за  нарушения правил дорожного движения, в результате чего её  автомобиль был конфискован. Точная сумма  штрафов неизвестна, но  Ивлеева поспешила  оплатить их  и вернуть свой Lamborghini Aventador.

Комментируя инцидент  в  выложенном в социальных сетях видео, влиятельная  инстаграммер заявила: «Это был первый раз в моей жизни, когда мою машину отбуксировали. Мой Ламбо. Теперь жду своей очереди заплатить штраф и поехать дальше».

В другом видеоролике Ивлеева снимает наклейку с капота своего Lamborghini, проклиная свою удачу. Сообщается, что штрафы, уплаченные ею,  были начислены  за нарушения правил дорожного движения, которые включали неправильную парковку, превышение скорости, пересечение двойной сплошной  линии и совершение незаконных поворотов.

Что ж, все хорошо, что хорошо кончается!

[Natasya Ivleeva on Instagram]



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