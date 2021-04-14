Мнение: Новая волна

Все граждане России, въезжающие в страну любым видом транспорта, должны сдавать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Это правило вступает в силу с 15 апреля. Теперь россияне еще до возвращения домой должны будут заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а по прибытии в страну — в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и загрузить результат на портал госуслуг.

Не знаю насчет третьей волны коронавируса, но новая волна террора уже поднялась. Сейчас у нее есть вполне очевидное измерение: вакцинация. Великий вождь, оглядев горизонт, обнаружил, что любезный народ забил на лучшую и не имеющую аналогов в мире субстанцию, которую вождь по слухам принял в себя. Принял он или нет на самом деле, тут мнения могут быть разными, но то, что население откровенно манкирует заботой о нем — факт.

Почему — секрета нет. Нет доверия. Как можно доверять бесконечным заявлениям о заботе, когда под такие же уверения и целование креста, офицерской книжки и крики «мамой клянусь» людей неоднократно грабили и выдаивали досуха. Последний раз особо циничное воровство произошло буквально вот-вот, когда у людей украли 5 лет пенсии. Кстати, вот сам привитый фюрер и украл.

А потому любые мероприятия власти могут встречаться стонами одобрения, но в вопросах применения этой заботы лично в себя и своих детей население справедливо не спешит. Кроме того, есть и сугубо здравый российский пофигизм — все там будем. К огромному перечню причин, по которым российский гражданин задолго до наступления заветного возраста дожития, добавилась еще одна. Эка невидаль.

Прививка от ковида — это, конечно, хорошо. А есть ли у власти вакцина от нищеты, от несправедливости, от тупых и алчных чиновников? От садистов в погонах? От съехавшего с катушек президента? Если есть, то дайте весь комплект. Вот вколем весь комплекс живительных витаминок и, наконец, будем жить как люди. Какой смысл принимать внутрь только один компонент, если ты гарантировано откинешься от тысячи других причин, которых правящий режим штампует куда как быстрее, чем мутирует любой вирус?

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