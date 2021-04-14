Солист группы “Иванушки International” Кирилл Андреев станет дедушкой

50-летний солист одной из самых популярных групп 1990-х “Иванушки International” Кирилл Андреев совсем скоро станет дедушкой! Его 20-летний сын, Кирилл Андреев-младший, и невестка Аделина ждут первенца. Радостной новостью и черно-белой фотосессией в Instagram поделилась сама будущая мама – Аделина Андреева.

Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел,

– подписала фотографии Аделина. На них она с округлившимся животом позирует рядом с любимым. Пара уже больше года в браке: в феврале 2020 года Кирилл и Аделина не только официально зарегистрировали свои отношения, но и обвенчались. Фотографиями с торжества сын артиста поделился с подписчиками только спустя три месяца.

Родители молодого человека действительно подают ему хороший пример. Кирилл Андреев и его супруга Лолита вместе более 20 лет. Они познакомились в 1998 году, и уже на втором свидании Кирилл познакомил свою будущую супругу с мамой – тогда был Старый Новый год, и музыкант решил, что нужно отметить его в семейном кругу. В 2000-м пара поженилась, и в том же году у них родился сын.

Кирилл Андреев-младший и Аделина Андреева Кирилл и Лолита Андреевы “Иванушки International”