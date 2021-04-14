 

Мнение: Новости украинской поэзии

14.04.2021, 19:40, Разное
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Глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский об украинских поэтических достижениях.

Новости украинской поэзии

Перевод:

А в сердцевине самой
Черви скользкие – ж_ды
Жадно, до безумия,
Сосут нашу мощь и меды"

Это строки из стихотворения члена Национального союза писателей Украины Анатолия Клюско. Всего в четырех строках талант поэта Клюско раскрыл главную беду страны: ж_ды, которые как черви сидят в сердце Украины, жрут народное добро и сеют зло.
Коснулся творец и темы Холокоста:

"Тут немец бил ж_дву когда-то,
А та – на бойню шла покорно.
Маячил сверху полицай,
А свежий ж_д ложился в яму.
И подумалось, что тут впервые,
Он местом поменялся с гоем".

Анатолий – автор четырех поэтических сборников, владелец единственного в Новоград-Волынском книжного магазина, член НСПУ с 2013 года.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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