Французы перестали считать Ле Пен «угрозой» — политкорректные левые пугают их больше

Согласно недавнему опросу, Марин Ле Пен победит на президентских выборах любого левого кандидата, пишет Le Figaro. Публицист Давид Дегуй объясняет это спорной позицией левых европейских политиков в отношении ислама и американской культуры политкорректности. Теперь предполагаемые связи левых с исламистами представляются избирателям более опасными, чем возможная ксенофобия главы консервативной партии, подчёркивает собеседник издания.



Reuters

Согласно недавнему опросу, опубликованному во французских СМИ, Марин Ле Пен победит на президентских выборах любого левого кандидата, пишет Le Figaro. Как поясняет в интервью изданию публицист Давид Дегуй, это объясняется, прежде всего, тем, что популярность левых падает во всей Западной Европе. Кроме того, левые политики заняты яростными спорами по таким вопросам, как светские ценности, отношение к исламизму и заимствование американской культуры политкорректности. К этому можно добавить раскол в отношении к Европейскому союзу, начавшийся в среде левых после референдума о принятии европейской конституции 2005 года.

«Почти карикатурной» иллюстрацией положения, в котором сегодня оказались левые во Франции, стала полемика в отношении слов заместителя мэра Парижа Одри Пульвар. Чиновница, напоминает журналист, заявила, что белые могут присутствовать на университетских собраниях, посвящённых вопросам дискриминации, при условии, что они будут молчать.

Что касается Жан-Люка Меланшона, который на прошлых выборах выглядел перспективным кандидатом от левых сил, его участие в демонстрации 10 ноября 2019-го рядом с ныне запрещённым во Франции Коллективом по борьбе с исламофобией стало поворотным моментом для общественного мнения. Опросы показывают, что отныне в глазах избирателей он занял место «угрозы номер один», ранее принадлежавшее Марин Ле Пен. «Его отношения — реальные или предполагаемые — с исламизмом теперь считаются более опасными, чем ксенофобия — реальная или предполагаемая, — которую на протяжении десятилетий олицетворял Народный фронт, а затем Национальное объединение, — подчёркивает журналист.

В то же время Марин Ле Пен, убеждённая в своём предстоящем участии во втором туре президентских выборов, выбирает более умеренную стратегию правого толка, не желая пугать электорат, состоящий из буржуа или пенсионеров, в преддверии возможной дуэли с Эммануэлем Макроном. Сочтя, что её экономическая программа стала причиной поражения на выборах в 2017 году, она изменила отношение к некоторым вопросам и теперь, к примеру, поддерживает сохранение евро.

Эта стратегия не обязательно сработает, поскольку, вместо того чтобы нацелиться на электорат Меланшона, она намерена стать кандидатом от «классических правых» — то есть «играет во втором туре ещё до первого». Как напоминает собеседник издания, тот же упрёк адресовал дочери Жан-Мари Ле Пен в 2017 году.

Тем не менее, несмотря на результаты опросов, говорить о возможной победе Марин Ле Пен на президентских выборах пока рано — их исход во многом будет зависеть от изменения международной обстановки, ситуации с коронавирусом в стране, а также результатов региональных и местных выборов, замечает публицист.