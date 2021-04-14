«Синие человечки» – CNN рассказал, как Пекин с помощью рыболовецких судов расширяет влияние в Южно-Китайском море

Несмотря на отрицания Пекина, западные аналитики уверены, что в китайском арсенале существует инструмент, получивший название «синие человечки», пишет CNN. Речь идёт о якобы рыболовецких синих судах и их экипажах, которые своим большим числом наводят страх на соседей КНР по Южно-Китайскому морю и вводят в ступор противников. Как настаивают эксперты, Пекин осознаёт успех своей стратегии, поэтому с ней придётся считаться.



Reuters

«Их прозвали китайскими «синими человечками» — предположительные морские вооружённые формирования, которые контролирует Пекин и которые, по оценкам аналитиков, могут состоять из сотен кораблей и тысяч членов экипажа. Китай не признаёт их существование, а когда его о них спрашивают, называет их «так называемыми морскими вооружёнными формированиями», — пишет CNN.

Западные же эксперты настаивают, что описываемые силы — «неотъемлемая часть попыток Пекина реализовывать свои территориальные притязания в Южно-Китайском море и за его пределами». По мнению некоторых, выкрашенные в синий суда и их экипажи, предположительно, финансируемые и контролируемые Народно-освободительной армией Китая (НОАК), могут настолько быстро и значительно укрепить присутствие КНР на спорных островах и рифах, что ему «будет практически невозможно противостоять, не спровоцировав военное столкновение».

Как обращает внимание канал, в прошлом месяце, предположительно, китайские «военные формирования» дали о себе знать, когда 200 китайских рыболовецких судов сгруппировались близ рифа Уитсан, принадлежащего Филиппинам и относящегося к островам Спратли в Южно-Китайском море. Как заявили эксперты Международного института стратегических исследований из Сингапура, Самир Пури и Грэг Остин, это была операция, «беспрецедентная по своим масштабам и примечательная по продолжительности» — ранее китайские суда никогда не оставались ни у одного острова в течение нескольких недель.

Тогда Филиппины направили Пекину ноту протеста, назвав присутствие китайских судов «угрожающим» и потребовав, чтобы они покинули территорию. КНР в свою очередь возразила, что корабли, число которых в какой-то момент, согласно утверждениям Манилы, достигло 220, просто скрывались от непогоды у рифа, который Китай считает своим.

Но несмотря на отрицания китайской стороны, в западных кругах мало кто сомневается в отношении того, что же из себя представляют «морские вооружённые формирования» Китая, подчёркивает CNN. Как рассказал бывший директор по операциям в Объединённом разведывательном центре Тихоокеанского командования США Карл Шустер, эти формирования «не рыбачат» — их суда бронированы и оснащены автоматическим оружием, что делает их чрезвычайно опасными на близкой дистанции. Кроме того, по наблюдениям американского эксперта, скорость загадочных китайских кораблей составляет 18—22 узла, а значит, они быстрее, чем 90% рыболовецких судов мира.

Припоминая российских «зелёных человечков», солдат в зелёной форме без знаков различия, «которые проникли в Крым, перед тем как Москва аннексировала* его в 2014 году», некоторые аналитики называют китайские формирования «синими человечками» — по цвету их кораблей. Ещё в 2017 года два ведущих американских специалиста по вооружённым силам КНР, Конор Кеннеди и Эндрю Эриксон, писали, что «вооружённые формирования» — важный компонент китайской армии, это «организованная, развиваемая и контролируемая государством сила, которая действует в рамках командной вертикали».

Предполагаемые формирования относятся к рыболовецкому флоту КНР, самому большому в мире с более чем 187 тыс. судов. Правда, как отметил Эриксон, реальное число кораблей в «формированиях» западным экспертам пока неизвестно.

По словам канала, концепция «морских вооружённых формирований» как нерегулярных морских сил позволяет Пекину заявлять о своих видах на те или иных территории, даже не привлекая к делу армию. По предположению западных экспертов, бронированные суда могут возглавлять флотилии реальных рыбацких лодок. «Это классические операции в духе «серой зоны», их задача — «одержать победу, не вступая в бой», задавив противника множеством рыболовецких лодок», — считает аналитик RAND Corporation Дерек Гроссман. Суммируя деятельность китайских «синих человечков» за последние недели, директор Института морских дел при Университете Филиппин Джей Батонбакал заявил, что предположительные формирования КНР, «по сути, сейчас занимают риф Уитсан просто самим присутствием их судов. Такова цель китайской стратегии — установить фактический контроль и господство над всем Южно-Китайским морем с помощью этих постепенно нарастающих манёвров».

Как указывают эксперты, с тактической точки зрения, рыболовецкие суда представляют немало трудностей для обычного государственного флота, вроде ВМС США. «Из-за того что они стоят дёшево, рыболовецкие суда всегда будут превосходить числом военные корабли», — отмечают аналитики Ло Шусянь и Джонатам Пантер. Благодаря своей многочисленности рыболовецкие суда могут препятствовать военным кораблям в проведении противолодочных операций и полётных миссий.

Со стратегической точки зрения, по мнению Ло и Пантера, нападение на подобные суда тоже может быть опасно. «Более слабые государства в Юго-Восточной Азии знают о возможной связи между китайскими рыболовецкими судами и Пекином, поэтому могут колебаться по поводу действий, которые могут спровоцировать ответ китайского правительства», — рассуждают эксперты. Поскольку Китай настаивает, что эти корабли не военные, он может утверждать, что любые действия иностранных ВМС или Береговой охраны в их отношении могут расцениваться как нападение на мирных граждан КНР.

«Сила морских вооружённых формирований заключается в возможности правдоподобно отрицать их причастность, которая позволяет их кораблям беспокоить и запугивать иностранные гражданские суда и военные корабли, при этом оставляя Китаю пространство для ослабления напряжённости путём отрицания его связи с этой активностью», — объясняют Ло и Пантер. В таких обстоятельствах, по словам экспертов, существует риск, что Китай будет хотеть всё чаще задействовать свои формирования для реализации своих ключевых интересов, что в свою очередь повышает риск возможного конфликта с американскими кораблями, которые захотят изменить ситуацию.

Как рассказывают специалисты, концепция «морских вооружёных формирований» в Китае берёт начало ещё в 1949 году, когда после революции правительство Мао Цзэдуна, не имея значительных ресурсов, пыталось укрепить береговую линию страны. В 60-х с появлением Военно-морских сил НОАК формирования стали получать полноценную военную подготовку, а в 70-е, провернув знакомый манёвр с рыболовецкими судами, помогли перехватить у вьетнамцев контроль над Парасельскими островами в Южно-Китайском море.

Аналитики полагают, что, учитывая успешную деятельность китайских формирований, в ближайшие годы с этой силой придётся считаться, поскольку отказываться от таких эффективных инструментов Пекин не будет. «Инцидент с рифом Уитсон — яркое подтверждение китайской готовности пойти на риск путём концентрации столь большого числа судов на спорной территории», — объясняют Пури и Остин.

На взгляд экспертов, Китаю выгодно оставлять весь мир в неведении относительно намерений его «синих человечков». В такой неясности стратеги из КНР могут видеть определённый способ сдерживания, поскольку противник будет постоянно пытаться угадать планы Пекина и не будет решаться перейти к действиям.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).