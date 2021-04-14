Индия одобрила «Спутник V» из-за острой нехватки вакцин в стране
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Индия одобрила для чрезвычайного использования российскую вакцину «Спутник V», столкнувшись со второй волной пандемии, пишет The Times. Как отмечает газета, новый мощный всплеск заболеваемости грозит Индии критической нехваткой вакцин и срывом самой амбициозной на сегодняшний момент прививочной программы в мире.
Reuters
Индия одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования, учитывая, что эта страна столкнулась с мощной второй волной коронавируса, пишет The Times.
Рекордное количество случаев заражения COVID-19 нанесло сильный удар по индийской прививочной кампании, поэтому «Спутник V» будут предлагать пациентам наряду с оксфордской вакциной от AstraZeneca и отечественным препаратом Covaxin.
Решение об одобрении российской вакцины индийские власти приняли на фоне критической нехватки прививок в ряде штатов в последнее время, в то время как число случаев заболевания продолжает расти.
Этим утром Индия отчиталась о более чем 161 тыс. новых случаев заболевания, что стало седьмым днём подряд, когда уровень заболеваемости превысил 100 тыс. человек в сутки. По своим масштабам вторая волна пандемии почти вдвое превышает рекордные цифры прошлой осени, когда число случаев заражений в день в пике составило 98 тыс. Количество умерших от коронавируса приближается к 900 в сутки, что также является самым высоким показателем с середины октября.
Индия собирается импортировать «Спутник V» параллельно с тем, как местные фармацевтические компании наращивают собственные производственные мощности. При этом индийские власти договорились с Москвой о производстве 850 миллионов доз вакцины в год.
«Мы очень рады получению разрешения на чрезвычайное использование «Спутник V» в Индии, — заявил сопредседатель совета директоров фармацевтической компании Dr Reddy’s Laboratories, которая будет производить препарат, Джи Ви Прасад. — Учитывая рост числа случаев заболевания в Индии, вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19».
Индия — это крупнейший в мире производитель вакцин, а её прививочная программа представляется самой амбициозной на всей планете, учитывая, что её правительство планирует к июлю привить 300 миллионов своих работников и граждан, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям.
Однако эти масштабные планы оказались под угрозой на фоне сообщений о серьёзном дефиците доз вакцин. В частности, на прошлой неделе не менее десяти штатов сообщили о падении объёмов запасов прививок, в то время как из-за нехватки препаратов сотни центров вакцинации были вынуждены закрыться.
В этом контексте правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди столкнулось с обвинениями в преступной беспечности и неспособности предвидеть вторую волну пандемии и накопить соответствующие запасы вакцин. С падением количества случаев заболеваний в начале года правительство Моди дало зелёный свет на экспорт за границу почти 65 миллионов доз вакцин. Однако, когда в прошлом месяце уровень заражения снова начал расти, индийские чиновники приостановили экспорт в попытке восстановить запасы доз.
Смотреть комментарии → Комментариев нет