Индия одобрила «Спутник V» из-за острой нехватки вакцин в стране

Индия одобрила для чрезвычайного использования российскую вакцину «Спутник V», столкнувшись со второй волной пандемии, пишет The Times. Как отмечает газета, новый мощный всплеск заболеваемости грозит Индии критической нехваткой вакцин и срывом самой амбициозной на сегодняшний момент прививочной программы в мире.



Reuters

Индия одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования, учитывая, что эта страна столкнулась с мощной второй волной коронавируса, пишет The Times.

Рекордное количество случаев заражения COVID-19 нанесло сильный удар по индийской прививочной кампании, поэтому «Спутник V» будут предлагать пациентам наряду с оксфордской вакциной от AstraZeneca и отечественным препаратом Covaxin.

Решение об одобрении российской вакцины индийские власти приняли на фоне критической нехватки прививок в ряде штатов в последнее время, в то время как число случаев заболевания продолжает расти.

Этим утром Индия отчиталась о более чем 161 тыс. новых случаев заболевания, что стало седьмым днём подряд, когда уровень заболеваемости превысил 100 тыс. человек в сутки. По своим масштабам вторая волна пандемии почти вдвое превышает рекордные цифры прошлой осени, когда число случаев заражений в день в пике составило 98 тыс. Количество умерших от коронавируса приближается к 900 в сутки, что также является самым высоким показателем с середины октября.

Индия собирается импортировать «Спутник V» параллельно с тем, как местные фармацевтические компании наращивают собственные производственные мощности. При этом индийские власти договорились с Москвой о производстве 850 миллионов доз вакцины в год.

«Мы очень рады получению разрешения на чрезвычайное использование «Спутник V» в Индии, — заявил сопредседатель совета директоров фармацевтической компании Dr Reddy’s Laboratories, которая будет производить препарат, Джи Ви Прасад. — Учитывая рост числа случаев заболевания в Индии, вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19».

Индия — это крупнейший в мире производитель вакцин, а её прививочная программа представляется самой амбициозной на всей планете, учитывая, что её правительство планирует к июлю привить 300 миллионов своих работников и граждан, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям.

Однако эти масштабные планы оказались под угрозой на фоне сообщений о серьёзном дефиците доз вакцин. В частности, на прошлой неделе не менее десяти штатов сообщили о падении объёмов запасов прививок, в то время как из-за нехватки препаратов сотни центров вакцинации были вынуждены закрыться.

В этом контексте правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди столкнулось с обвинениями в преступной беспечности и неспособности предвидеть вторую волну пандемии и накопить соответствующие запасы вакцин. С падением количества случаев заболеваний в начале года правительство Моди дало зелёный свет на экспорт за границу почти 65 миллионов доз вакцин. Однако, когда в прошлом месяце уровень заражения снова начал расти, индийские чиновники приостановили экспорт в попытке восстановить запасы доз.