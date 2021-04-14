Новое оборудование пищевых цехов «КСП Василеостровский» показали журналистам

После негативной статьи «Фонтанки» о городских комбинатах питания, журналистам провели пресс-тур по производству АО «КСП Василеостровского района». Присутствующие смогли увидеть, как преобразилось предприятие после модернизации.

Это произошло уже при новом главе Управления социального питания (УСП) Алексее Барабанщикове. На протяжении последних десятилетий управление возглавляла Наталья Петрова, при ней мало что изменилось. Барабанщиков же за короткое время смог усилить контроль за поставками питания в школы и предпринял меры по улучшению работы комбинатов.

Так, в АО «КСП Василеостровского района» был проведен ремонт помещений. На предприятии заменили производственные мощности и закупили новое оборудование. Комбинат преобразился, о чем свидетельствуют фото «до», показанные журналистам в альбоме. Разница с увиденным во время экскурсии на комбинат существенная.



Еще несколько лет назад «КСП Василеостровского района» выглядел значительно хуже: грязная плитка, отсутствие современной вентиляции, потрескавшиеся стены, своды и полы. Кастрюли сложены одна в другую, из-за чего на них могли оставаться вода и моющие средства.