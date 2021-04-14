В Сети появились качественные изображения и видео абсолютно нового BlackBerry с клавиатурой

В Сети появились качественные изображения и видео нового смартфона бренда BlackBerry. Аппарат с клавиатурой, как сообщают руководители корпорации OnwardMobility, выйдет в продажу в ближайшее время.

Компания TCL, владеющая ранее брендом BlackBerry, создающим смартфоны, передала управление производством корпорации OnwardMobility. Уже вскоре мир увидит новый девайс, который может стать настоящей сенсацией благодаря уникальному дизайну. Так, аппарат получил физическую клавиатуру QWERTY, что среди современных «умных телефонов» является крайней редкостью.

Операционной системой устройства станет Android, как и положено современному поколению смартфонов, он оснащен модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения. Согласно пресс-релизу, новинка, которую назвали BlackBerry Key 3, выйдет в релизы в США и Канаде, а также странах Европы уже совсем скоро.

Кроме нестандартного хода с клавиатурой, в смартфоне также есть тройная основная камера. Ее вертикально ориентированный с закругленными углами блок расположен вверху по центру задней крышки над изображением фирменного логотипа. Каким будет разрешение ее объективов, пока не известно, как и параметры фронтального датчика. Дисплейная панель выглядит несколько угловато, немного похоже на стильный дизайн смартфонов Sony, при этом тыльная часть корпуса закруглена на боковинах. Также отсутствуют данные относительно остальных параметров смартфона, а также его стоимости. Все подробности об оснащении гаджета и его ценовой категории, обнародуют позже, ближе к выходу в продажу.

Источник: anonsens.ru