Москва стала одним из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

По мнению BCG, Москва вместе с Сингапуром и Таллином входит в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности в школах. Так, с 2018 года все общеобразовательные учреждения столицы России оснащены интерактивными панелями, Wi-Fi, ноутбуками для учителей и другими техническими средствами.

“Московская электронная школа” является главным инструментом цифровизации обучения. Уникальная цифровая образовательная среда появилась в столице в 2016 году и всего за несколько лет стала неотъемлемой частью обучения. В “МЭШ” собрали уникальные цифровые инструменты: например, отслеживание и корректировка траекторий,

оценка результатов, обратная связь и общение.

Система продолжает развиваться. Сегодня “МЭШ” позволяет детям обучаться в любое время и в удобном месте, обеспечивает учителей эффективными инструментами обучения, создает цифровую среду учебного процесса, повышая эффективность образовательных курсов.

Удобство и качество “МЭШ” учителя и школьники оценили во время дистанционного обучения. Например, осенью прошлого года на платформе было проведено более 7,5 миллиона онлайн-уроков для учащихся 6-11 классов. Каждый день к системе подключались 600 тысяч человек.

Реализацией проекта “Московская электронная школа” занимается столичный департамент образования и науки вместе с департаментом информационных технологий. На платформе есть более 50 тысяч сценариев уроков, около девяти тысяч видеоуроков, 348 учебников, около 140 тысяч образовательных интерактивных приложений и многое другое.