Личное: “Заметил за собой странности”

Письмо о “рыбачке”.

Пишет женщина от лица онегина о воображаемой идеальной женщине.

Как она себе представляет токсичную маскулинность и рыбалку на онегина.

Письмо очень длинное. Ну, зато смешное.

Разбирайте сами, друзья.

kkale_o

Здравствуйте. Очень прошу вас разобрать моё письмо, Эволюция. Читаю вас совсем недавно, пока удалось отрефлексировать свое прошлое поведение с девушкой, но не особо помогает.

Как быть если..моя корона – это и есть Я? мои Баги – тоже Я? И всё остальное тоже. Мой характер, и другого нет? Вы или об этом не писали или я не понял.

Мне 31, заработок средний, имидж средний, всегда считал себя симпатичным.

Живу ещё с родителями, пока нет мотивации съезжать куда то, мне почему то кажется что съезжают те, у кого плохие отношения в семье.

Что касается моего ресурса любви, я искренне удивляюсь письмам о женатых онегиных, или тех кто постоянно в отношениях. Для меня это ужас ужасный, сам любовный ресурс был всегда спорным каким то. Сколько себя помню девушки мне были нужны меньше, чем я им, и чем например товарищам. Тут вряд ли ЗВ, и в студенческие годы я был достаточно интересен девушкам и красивым и не очень, но мне оно было почти все равно. Если секс будет, то отлично, не будет и ладно. Я вкладываться, бегать, не собирался и обманывать тоже. Романтика мне чужда. Были те кто всегда сами мне предлагали дружеский секс.

До сих пор не было ни одной девушки которую я бы хотел пустить в свой мир, в свою размеренную жизнь, где я сам себе хозяин и делаю что хочу. Знаю что у меня характер эгоистичный и ленивый, и жадный, хотя со стороны я спокойный, мягкий, парень.

Ещё влиял момент один. После секса с девушкой на меня часто сразу накатывала некая волна чтоб девушка быстрее свалила. Ну раздражает и всё. Как тут строить что то?

Что важно ещё, мне виртуальные/на расстоянии “отношения” строить было не сложно. Две истории таких было, случайных и в разное время. Я относительно был открыт, мои баги не такие явными были, мне почти не надоедало общаться систематически и играть в отношения. Возможно потому что физически они мне не мешали. Но когда я приезжал в их города, после полугода общения, я не чувствовал того, чего хотелось бы. Скорее как сестрам или подругам, секс не радовал и мне ничего не нравилось. Так эти отношения и закончились. Даже вложения этих девушек не помогали. Сам не понимаю почему виртуально хотя бы первый этап получается, а в реальности плохо.

Вот была пару лет назад девушка К., друг познакомил. Милая и добрая, студентка, гуляли вчетвером. Через неделю мы уже целовались, зажимались, она первая проявила инициативу. К. меня не раздражала. А потом начались сердечки и зайчики, и её “как ты ко мне относишься?” , “Мы встречаемся?”. А я начинаю просто её троллить, писал комментарии под ее красивыми фото что свожу её в спортзал, жиром обросла. Когда она спрашивала: “о чем ты думал когда мы гуляли? ” Я отвечал “думал как бы ты мне бы минет сделала”, и это только что я помню, было много чего. Она обижалась и истерила, потом через время меня заблокировала, а друг отчитал что я девушку обидел. Я пытался через время понять..чего я так с К., чувство вины было, но вместе с облегчением что ли. Что мне не придется обещать ей чего то, а секс найдем в других местах.

Так вот..

А теперь о В… Из за которой пишу.

Это был почти конец 2019 года, с ней мы познакомились на свадьбе у общих знакомых. Вернее я её там впервые увидел. Через неделю мне повезло, с одной компанией со свадьбы мне предложили съездить в столицу на несколько дней, я согласился, потом узнал что и В. едет.

Сразу стоить отметить, что среди моих лучших друзей и хороших знакомых у меня ОЗ в материальном плане самое низкое. Но это никого не тяготит. Все мы из обычных семей, почти из одного района, с кем то я учился в школе, с кем то работал, но многие открыли что то своё или ушли на более высокооплачиваемую работу, а я спокойный в этом смысле, не люблю хождение по головам, и за деньгами не гнался.

Соответственно у В. ОЗ выше моей, свой небольшой бизнес, иномарка, ей 26 лет. Не замужем, без детей. Миниатюрная, стройная, красивая девочка. Я сперва думал она пафосная будет, но нет, мы легко общались во время поездки, шутили и она вела себя доброжелательно.

А потом, она как то прищурилась и сказала что я похож на её школьную любовь. И перевела быстро тему. Я оценил эту фразу как она меня хочет. И стал ждать намека или её шага в мою сторону, обменялись контактами.

Мы уже вернулись домой, прошла неделя, вторая, а от неё ничего и нет.

Никаких сообщений. Я не ждал, но был удивлен, как так?

А дальше я решил собрать ту же компанию, которой ездили в столицу. И позвонил В.

В тот день она приехала, но фиг знает когда. С того момента мы начали видеться в компании 1-2 раза в неделю где то 3 месяца. Это был первый период наших “отношений”. Попытаюсь написать лаконичнее, итак письмо длинное. Sorry.

В. мне нравилась всё больше, и она флиртовала со мной, я видел тоже ее симпатию. Но В. ни разу не спрашивала как я отношусь к ней или о моей личной жизни, никаких намеков, что хорошо с одной стороны (случай с К.), с другой, мои баги всё равно полезли. В частности Кривляки. Виделись мы пока только в компании друзей, иногда я ей писал, а точнее мог скинуть видос.Она отвечала смайлами и пыталась перевести тему в какую то нормальную плоскость, типа как у меня проходит неделя? Я отмораживался. Отвечал “норм” и всё. Мне уже не хотелось переписываться. Не знаю. Пятился назад. В голове были мысли, вдруг она с меня смеётся сидит на самом деле.

Через месяц или немного больше, я понял что меня ппц как сильно влечет к ней в плане сексуальном. Такого никогда не было. При том она ни разу не одевалась открыто, не вела себя вызывающе и ко мне не приставала. Природное что то. Я был в шоке..я забыл за порно, стоило только представить её.

А как начал представлять, то эрекция была как только её видел. Мне это стыдно писать конечно, но такая вот правда. Плюс запах…у неё были шикарные духи, и не всегда одни, разные. Я даже уже думал там феромоны какие то.

И вот потом я понял что мне мало её видеть только в компании, настроился позвать погулять где то вдвоём. Позвал. Первые два раза она отморозилась, а на третий согласилась прогуляться на часик.

Было нормально, Кривляка моя не включалась, единственное что включался мой баг, я его сам придумал, называется “Отсутствующий”. В стрессовых ситуациях или когда я не фантанирую энергией я ухожу в себя и считаю ворон в небе. Но это было в начале, потом мы о чем то своем говорили и шутили. Она была в хорошем настроении. Хотя был момент, я отвлекся, и она сама заплатила за свой кофе.

В момент прощания я не смог сдерживаться и поцеловал В. Она отклонила голову и улыбнулась и просто смотрела мне в глаза. Я сделал это ещё раз. Но В. разрешила только чмокнуть в губы, как только я пытался взасос поцеловать она смеялась и отворачивалась от меня.

Игра типа. Потом она уехала домой.

Я словно избегал рефлексировать эту встречу тогда, сделал вывод “ломается просто”.И одновременно я думал что ухажеров там нет, я один главный центр вселенной.

Прошел ещё месяц. Всё было в принципе так же, я сидел в башне Рапунцели. То я обожаю её и смотрю как на богиню, то “ой ну тут только секс, ничего не хочу, и она мне не подходит”. Моя ошибка ещё в том, что я решил что торопиться мне некуда, мы итак видимся каждую неделю и так будет всегда. В. сама не проявляла инициативы, сама мне не писала, просто мило общалась, иногда могла грубо пошутить надо мной, по дружески, в ответ на мою шутку. Но была между нами вот эта связь, сексуальное напряжение.

И вот. Я приглашаю её поехать в центр, прогуляться вдвоём. В. соглашается. Мы идём по парку, я ей рассказываю долго про аниме (она ни разу не смотрела), и проходим мимо уличной дискотеки. В основном студенты там, молодежь. И в момент когда мы проходим, начинается медляк. Тут В. так радостно говорит “О, я знаю эту песню, пошли” и тянет меня потанцевать. Я на каком то автомате иду, но отвечаю что то “я такое гов*но не знаю и тебе не советую”. Она мне говорит чтоб я замолчал и не мешал ей слушать песню. И мы танцуем. Где то возможно повлияла энергетика пар вокруг и песня была не плохая, где то трогательная, и я ощутил эйфорию какую то лёгкую, впервые в жизни, поцеловал потом В. Она снова дала просто чмокнуть, но мне и это было очень приятно.

Потом я в конце предложил поехать ко мне, она отказалась, я тогда ляпнул “если вдруг у тебя месячные, то я не брезгую. Но это только с тобой”. В. закатила глаза, улыбнулась, сказала “пока” и уехала.

Я ей не писал в тот вечер, как то много событий произошло и я где то испугался, где то расстроился, где то не мог понять что это всё было.

Мы дальше увиделись в компании и ещё раз,и я ехал мимо её офиса и зашёл на полчаса, всё было так же. Кроме того что я начал тянуть секс. Звать её снова к себе. Мне казалось что это расставит всё на свои места.

Она отказывалась. А так… мы общались нормально в целом.

Но. В. однажды не пришла в компанию друзей на выходных, потом и не пришла на следующих. Я решил что писать не буду, и звонить тоже, друзья говорили что она сейчас занята. Я не переживал абсолютно, думал что никуда не денется.

Когда прошел месяц, как я её не видел, не сдержался и написал, типа приходи к нам, давно не виделись, или вдвоем прогуляемся. В. отвечала “да-да, за всеми соскучилась, но сейчас завал, может на следующей неделе”.

И знаете сколько продлился её завал и “на следующей неделе”??? Почти 9 месяцев!

Сперва я обижался, и искусственно наслаждался временем без неё, потом скучал. Потом искал с кем переспать по быстрому и тоску эту убрать. И секс не помог. Потом я её уже ненавидел. Не могу сказать, что я вот прям сутками думал о ней, нет, у меня тоже были и дела и я не какой то там пиздострадалец, есть гордость. Накатывало моментами. При том я знал, что нет у неё никого, до меня бы быстро дошла эта информация.

Где то на 5 месяц меня резко охватила слабая паника, в том плане что вдруг я её вообще никогда не увижу? Может быть через годы встречу с ребенком и мужем. Как так? И ещё в тот момент, я не знал о вашем блоге, а уже началась саморефлексия что я много тупил и мало чего делал, и стал писать В.

Я её звал почти каждую неделю, то вдвоём, то на дачу с общими друзьями, то с моими (у меня в основном друзья- парни женатые или в гражданском браке с девушками, то есть пары одни, никаких пьяных тусовок), то на пляж, то к офису, к дому, куда угодно. И все время у неё завал и в следующий раз.

Так продолжалось ещё 4 месяца отказов.

Пока очень неожиданно, когда я потерял вообще какую то надежду, и звал на автомате, случилось ЧУДО и она легко согласилась. При том с моими друзьями, пара, которая снимала квартиру в 10 минутах от нее и она их раз видела, мимолётно. Должна была быть ещё одна пара кроме них, ну и мы с В.

Это второй этап наших “отношений”.

Я её встретил и словно 9 месяцев не было, и мои планы как я себя буду вести опять провалились. В целом все было хорошо, друзьям она очень понравилась, с их девушками тоже разобщалась. Я ухаживал, сидел рядом, приобнимал, мы играли в настольные игры, потом покер. В. не пьет или максимум пол бокала, а я выпил две бутылки пива, и вроде для меня это детская доза, но что то понесло. Мы с ней вышли на балкон, я полез целоваться, она “ну, мы же так давно не виделись, расскажи как жизнь, что нового”. Короче хотела болтать. Немного поговорили. Потом я поймал её когда она пошла на кухню, и начал целовать, она меня обняла, но опять целовать можно только по детски. Трогать её тоже конечно не давала. И тут меня накрыло, стал вести себя как обезьяна. Её руку к себе в трусы практически насильно засунул, она технично её вытащила почти сразу, потом ещё раз попытался, когда целовал. Она мне типа пошли ко всем, неудобно. И мы пошли.

Когда расходились я ей опять “поехали ко мне”, мне опять “не”.

Но когда я её целовал я видел что ей нравилось, как дыхание её учащалось, меня удивляло почему облом опять.

На следующий день я вспоминал вечер, и меня накрыло что может надо поуговаривать просто. Пишу.

Я: Привет. Слушай, ты случайно не умеешь делать массаж?) Может приедешь ко мне? С меня пицца и кино) Обещаю не приставать.

Она: Привет. Не умею)

Я: Там особо уметь не надо)

Она: все же нет)

Я: да блин, В. Зачем ты дурочку включаешь?)

Она: ? А тебе и включать ничего не надо, по умолчанию работает эта функция)

Я: обижусь сейчас

Она: давай.

Я: Смотри, я к тебе тепло отношусь и ты ко мне тоже, я тебе нравлюсь и ты мне тоже. Почему ты так противишься близости?

Она: “бабочек” нет.

Я: у кого?

Она: у меня к тебе

Я: Так сколько их ждать и зачем? Может я завтра вообще женюсь на красивой девушке всё, поздно…

Она: я это переживу)

Я: понятно.

Я: кстати, жевал бутерброд и резко вспомнил что ты не посмотрела аниме которое я настоятельно рекомендовал и проигнорировала мой совет. Чтоб скачала сегодня и не забыла.

Она: как-нибудь в другой раз, мам)

Я: ясно.

После этой переписки мы не общались, но в следующие выходные я написал, и было даже так.

Я: Ку-ку. Завтра хочу всех собрать. Ты будешь?)

Она: Привет. Смотря где, если на даче то вряд ли)

Я: какая тебе разница где?

Она: большая, погода не очень, машиной не поеду.

Я: Ииииии???

Она: что и? Ты читать не умеешь? Говорю же, что погода может помешать увидеть тебя, любовь моя

Я: что?)))))

Я: так погода любви не помеха, солнце)

Я: хорошо, будем не на даче)

Она: отлично.

Тем не менее в тот день помню приехала но на час или два максимум. Я обиделся.

Я тогда снова был какой то запутанный. Потом у В. случилась ситуация с отцом, то ли инсульт, то ли инфаркт, я не спрашивал что там, друзья мои с ней общались. Просто не люблю лезть не в свои дела и знал что он жив и всё. И несколько месяцев я её не видел, звал, она говорила что не получится пока и всё. Как я понял она занималась его здоровьем.

А я заметил за собой странности…готовлю что то на кухне, а мне хочется чтоб В. рядом была и помогала, или смотрю какой то фильм и хочется чтоб она со мной его смотрела. Удивился, а далее случайно узнал про вашу книгу, а потом блог. Что то понял, что то до сих пор нет.

Потом я узнал что отец полностью поправился, и позвал В. с компанию с нами. Я решил с себя снять короны. Но В. сказала что в город прилетел её друг, и скоро улетает, так что она не сможет. Я думаю..ну что там может быть за друг? Наверное не конкурент. Говорю “бери его с собой”. Она что то замялась, и просто потом пригласила нас всех к себе домой. Друг там тоже должен был быть.

Как только зашёл к ней во двор, у нее частный дом, увидел Гелик и меня перекосило конкретно. Подумалось что приплыли, там друг или быдло или криминальный авторитет с космическим ОЗ. Я немного ошибся, друга звали Д., чуть старше меня, образованный и общительный чувак в принципе оказался. Что ещё больше меня расстроило. Он стал душой компании и рассказывал всякие истории, шутил, за свою Швейцарию, где он долго занимается бизнесом, и как уехал из нашего города. Я пытался держать лицо, но слабо выходило. . Даже то что В. уделяла мне внимание, звала вдвоем на перекур, помочь на кухне и так далее. Я откровенно скис. Куда мне сюда лезть? Отношений у них нет но не факт что не будет.

Я всё что читал в книге сразу забыл и мне хотелось отыграться, вернуть свое упавшее самолюбие.

Д. улетел очень скоро к себе, а потом у нашей общей знакомой было ДР и там должна была быть В.

Я принимаю решение позвать туда Т. Т. моя поклонница, когда то спал с ней по пьяни пару раз, и она мне пишет стабильно раз в два месяца, года три точно. Захотел позвать её и вызвать ревность у В.

Но обломал сам себя. Просто раньше Т. итак была с небольшим лишним весом, а за эти годы так набрала что еле в дверь пролезла. Я посмотрел на это и понял что так себе идея была.

В итоге Т. на меня вешалась целый вечер, я пытался шланговать но и к В. не проявлять внимания. В. потом спросила впервые, за мою личную жизнь, “это твоя девушка?” Я сказал “нет, но всякое может измениться, она хороший человек и можно полюбить за душу”. Короче соврал красиво. В. ничего толком не ответила. Возможно мне показалось но нотка ревности была.

А далее я обломался второй раз.

Именинницу приехал поздравить один парень М. Мажорный сынок богатых родителей. Долго рассказывать откуда я его знал, но знал отдалено.

М. даже не поздоровался со мной и с презрением посмотрел на мою спутницу. А потом через время спросил у меня “кто это за девочка?” про В. Я сказал что просто В. Он мне ответил “Очень любопытно”.

И началось представление. М. ей что то рассказывал и сел рядом, я мимишничал с Т. А потом в конце М. предложил прокатиться по городу, мне не хотелось но лень было на такси ехать, ещё и Т. хотела ко мне, а меня она уже достала, а М. мог меня отдельно подбросить.

В. с подругой тоже были, и ещё люди.

В. села на пассажирское и они болтали,я втыкал. Потом М. вышел за кофе, и принес В. огромный и пошлый букет роз. Она не ожидала и не очень хотела брать. Я смотрел на это и понимал что хочу домой и не хочу её знать и мне суждено быть одному или найти такую как Т., мучаться и в итоге всё притрахается как то. Попросил меня высадить и что было там дальше я не знал.

На следующий день, ещё с осадком, вышел прогуляться и встретил подругу В. в торговом центре. Она была не одна, чем я воспользовался. Пишу вечером В.

Я: Привет. Встретил днём твою Л. она стояла с какой то топовой телочкой. Не знаешь кто она?)

В: “топовая телочка” маловато для описания, давай конкретнее)

Я: Длинный волос до задницы, блондинка, с огромными наколотыми губами, и вся обколота, высокая. Лет тридцать.

В: не знаю, наверное клиентка. Среди подруг такой не помню)

Я: ясно. Да не особо важно, я просто твоей Л. говорил что в выходные хочу собрать всех у себя и шашлыки пожарить, а эта телочка сказала что шашлыки это круто и так на меня смотрела, ждала что приглашу что ли. Вот вспомнил стало неудобно, вдруг обиделась

В: :)) я без понятия)

Как то особо не сработало, а может и да.

Потом я В. тоже позвал на шашлыки к себе домой. Я уже остыл немного насчёт М. Тем более слухи дошли, что у них ничего нет.

Моё влечение в целом не уменьшилось а только увеличилось к В., но я не могу открыть рот и сказать что то нормальное, или сделать иначе. Я читаю вас и говорю себе, что нужно вести себя иначе. А не получается. Ещё и почти 2 года желания только одной девушки в интимном плане накладывает свой отпечаток, все эти фантазии, которые есть и за которые стыдно.Я на столько залип на это, что меня порой глючит что с В. секс прям вот должен быть и всё, что это закономерность которая просто затянулась и надо подождать. Что после близости все решится и станет на свои места.

Потом все приехали ко мне на шашлыки, вечером. В. с подругой в том числе. Я тоже живу в частном секторе, но намного попроще чем у В. Плюс у меня была дома мама. Мы собирались пожарить мясо на улице а потом сидеть у меня в комнате.

И когда мы заходили ко мне домой, на кухне была моя мама, все с ней поздоровались и пошли по коридору.

Слышу В. ей что то говорит, смотрю она положила ей большую коробку конфет и что то ещё, говорит ” это вам к чайку” и что то ещё про кошку мою, мама удивилась. Это было буквально всё 5 секунд. Мама ушла спать а мы тусили и все было прикольно, играли в настольные, смеялись. Мне было хорошо и спокойно. Я попытался потом В. поцеловать или обнять, но кто то мешал постоянно.

У меня появилось некое романтическое настроение даже. Она была в моем доме и мне было спокойно, жаль что она всегда отказывается приехать одна, звал не раз.

На утро меня разбудила мать рано и начала спрашивать что это за “чудо девочка”. Просила ей передать спасибо ещё раз. Я не знал что мать так любит конфеты, впервые слышу. А может просто не спрашивал. Короче ладно. Написал и В. что мама передала спасибо и разбудила даже меня.

Ещё факт в том что мама мне начала капать на мозг что я бы познакомил получше, она не успела её ни рассмотреть ни пообщаться, и позвонила даже тёте и отцу, рассказать про конфеты. Её не сам факт девушки зацепил а то что она принесла гостинец. Короче треш начался. Понятно что временный но теперь ещё атаки и с той стороны, и я этого давления не вывожу.

С другой стороны я понимаю что или сейчас или никогда. Слишком долго всё затянулось и многое упущено. И снова может быть такое, что я её опять долго не увижу. И надо действовать. Но как? Вкладываться когда у других ее ухажеров денег намного больше и в сравнении со мной будет смешно? Общаться по душам, чтоб быть френдзонщиком подружкой?

Как мне дальше быть? С чем конкретным мне нужно работать, подскажите пожалуйста, Эволюция?