Пермский вуз начал готовить специалистов для сельских домов культуры и библиотек

В Пермском государственном институте культуры (ПГИК) в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» начал работу Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Всего в РФ открыто 18 таких центров, подведомственных Минкультуры. Большинство из них созданы на базе вузов, подтвердивших свой высокий профессиональный статус и востребованность разработанных образовательных программ. В каждом центре специально для проекта созданы уникальные курсы дополнительного профессионального образования, учитывающие актуальные векторы перспективного развития отрасли культуры. В основе программ повышения квалификации ПГИК – профессиональные знания педагогов вуза, экспертов в сфере культуры и искусства Москвы и Санкт-Петербурга, богатый опыт профессионалов учреждений культуры Прикамья. Так, например, 3 из 32 программ подготовлены совместно с Пермским государственным хореографическим училищем, сообщается на сайте министерства культуры Пермского края.

Все занятия организованы в дистанционном формате, который в современных условиях позволяет наиболее эффективно проходить обучение без отрыва от профессиональной деятельности всем специалистам учреждений сферы культуры и искусства. В этом году в ПГИК пройдут обучение 3,6 тыс. специалистов из 55 регионов страны – от Камчатки до Калининграда, включая более 100 работников отрасли из Пермского края.

Значимость подготовки профессиональных кадров в Прикамье подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин: «Тема важная – с учетом того, что реализуем нацпроект «Культура», уделяем внимание развитию отрасли в территориях края, готовимся к празднованию 300-летия Перми. Нам постоянно нужны квалифицированные кадры, готовые работать на местах – в сельских домах культуры, библиотеках, детских школах искусств».

С начала года 10 программ уже успешно прошли апробацию и получили позитивные отзывы участников проекта. Волонтерство и работа с молодежью, новые библиотечные практики и сохранение культурного наследия в малых городах, развитие театрального, хореографического творчества и создание мультимедийного контента с применением цифровых технологий – эти и многие другие темы вызвали наибольший интерес у слушателей.

Наряду с программами повышения квалификации в рамках национального проекта «Культура» в ПГИК будет проведено 9 общественно значимых мероприятий научной, методической и творческой направленности – это конференции, круглые столы, мастер-классы, творческие мастерские. Все мероприятия будут интерактивными, в режиме онлайн-трансляций, что позволит принять в них участие как слушателям программ повышения квалификации, так и другим заинтересованным коллегам.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отметил, что большое значение в регионе сегодня уделяется и модернизации самих средних профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры: «В этом году в рамках нацпроекта «Культура» порядка 50 млн руб. будет направлено на обновление музыкальных инструментов и оборудования – в таком объеме это делается впервые за несколько десятков лет».

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» ПГИК будет оснащен высококачественным специализированным оборудованием, уникальными музыкальными инструментами, а также современными системами коммуникаций.