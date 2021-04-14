Автор «Дневника хача» женился на племяннице Гульнары Каримовой

Автор популярного на YouTube блога «Дневник хача» Амиран Сардаров в США женился на внучке покойного президента Узбекистана от младшей дочери Лолы Каримовой Мариам.

Бракосочетание прошло в Лас-Вегасе в присутствии близких родственников и друзей пары. Отмечается, что Мариам уже несколько лет живет в Америке, она младше Сардарова примерно на 13 лет, передает StarHit.

Сардаров стал популярным благодаря блогу на YouTube. На канале «Дневник хача» 5,8 млн подписчиков, однако последний ролик опубликован около 8 месяцев назад.

Мариам является внучкой первого президента Узбекистана. У девушки есть родные брат и сестра – Умар и Сафия. Тетей Мариам по материнской линии является скандально известная Гульнара Каримова, которой увеличили срок тюремного до 13 лет и четырех месяцев.

В июле 2017 года дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса.

18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Впоследствии, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет. В феврале Каримова предложила 686 млн долларов в обмен на свободу.