 

Автор «Дневника хача» женился на племяннице Гульнары Каримовой

14.04.2021, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автор популярного на YouTube блога «Дневник хача» Амиран Сардаров в США женился на внучке покойного президента Узбекистана от младшей дочери Лолы Каримовой Мариам.

Бракосочетание прошло в Лас-Вегасе в присутствии близких родственников и друзей пары. Отмечается, что Мариам уже несколько лет живет в Америке, она младше Сардарова примерно на 13 лет, передает StarHit.

Сардаров стал популярным благодаря блогу на YouTube. На канале «Дневник хача» 5,8 млн подписчиков, однако последний ролик опубликован около 8 месяцев назад.

Мариам является внучкой первого президента Узбекистана. У девушки есть родные брат и сестра – Умар и Сафия. Тетей Мариам по материнской линии является скандально известная Гульнара Каримова, которой увеличили срок тюремного до 13 лет и четырех месяцев.

В июле 2017 года дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса.

18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Впоследствии, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет. В феврале Каримова предложила 686 млн долларов в обмен на свободу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Греция ответила Турции после угроз применения силы

26.03 / NASA испытает вертолет на Марсе

23.12 / Россия призвала ЕС отказаться от двойных стандартов в Молдавии

15.12 / Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой посадки на Венеру

25.08 / МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян

06.09 / Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за ситуации в Белоруссии

12.08 / Украина запросила Беларусь об экстрадиции предполагаемых российских наемников

27.06 / Жители островов на Псковском озере приняли участие в общероссийском голосовании

24.07 / Азербайджанцы и армяне устроили массовую драку в московском кафе

29.06 / Меркель и Макрон не стали пожимать руки при первой с начала пандемии личной встрече

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика