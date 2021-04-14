Мнение: Дискредитация вакцины «Спутник V»

В запрете авиарейсов из России в Турцию есть еще один скверный момент, о которой почему-то все помалкивают.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 80% от «завозных» случаев COVID-19 зафиксированы у приезжающих из Турции.

Но у России есть вакцина «Спутник V». После прививки этой вакциной появляются антитела и резко снижается риск подхватить коронавирус. Вакцина вроде бы хорошая. Россия усердно предлагает «Спутник V» другим странам.

Между тем запрет на вылеты россиян в Турцию – это самая настоящая дискредитация вакцины «Спутник V». То есть, «умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо…».

Почему надо было запрещать вылет в Турцию всем россиянам? Почему бы не распространить запрет только на тех, кто не сделал прививку? Потому что в Турции можно подхватить коронавирус, даже если ты напичкан антителами, которые выработались после прививки? Потому что «Спутник V» действует только на территории России? А в той же Турции вакцина уже не работает?

Фотография отсюда

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