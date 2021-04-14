 

Принцесса Евгения познакомила принца Гарри с сыном Августом: детали встречи

14.04.2021, 18:50, Разное
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В минувшее воскресенье принц Гарри экстренно вернулся в Великобританию по печальному поводу – уходу из жизни его деда, принца Филиппа. Сообщалось, что вплоть до похорон герцог Сассекский проведет несколько дней на карантине по прилету из-за океана. Как передает издание Us Weekly, Гарри остановился в своей бывшей резиденции – Фрогмор-коттедже. Три месяца назад в особняк переехала 31-летняя принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком. Поэтому она стала первой из числа его родственников, с кем он встретился после прилета. 

Молодая мама познакомился его со своим двухмесячным сыном Августом – малыш родился, когда Гарри уже жил в США. Инсайдеры сообщают, что они много общаются и делятся новостями, которые накопились за год разлуки. Это не удивительно – у брата и сестры сформировались очень теплые, дружеские отношения.

У принца Гарри и принцессы Евгении самые близкие отношения среди внуков королевы Елизаветы II. Как и Гарри, Евгения очень верная, честная и веселая. Они часто проводили вместе вечера в Лондоне,

– рассказал таблоиду Омид Скоби, автор книги “В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи”.

Принц Гарри и принцесса Евгения

До похорон остается еще три дня, и сегодня принцесса посвятила новый пост на своей странице в Instagram принцу Филиппу. В нем она перечислила, чем ей запомнится любимый дед, и опубликовала архивные кадры, на одном из которых она еще маленькая девочка:

Дорогой дедушка, мы все скучаем по тебе.
Ты был бы очень тронут всеми сообщениями, которые я получила за последние несколько дней. ⁣
Люди вспоминают, как сидели рядом с вами за ужином или однажды пожали вам руку, помнят, как вы мимоходом поздоровались с ними, или как много значила для них их награда DofE. ⁣
Я помню, как ты учил меня готовить, рисовать, читать. Я помню, как я смеялась над твоими шутками и спрашивала о твоей яркой жизни и службе на флоте. ⁣
Я помню, как сожгла сосиски, а ты кинулся спасать ситуацию.
Я помню твои руки, твой смех и твое любимое пиво. ⁣
Я буду помнить тебя в твоих детях, внуках и правнуках. ⁣
⁣Спасибо за твою преданность и любовь ко всем нам, и особенно к бабушке, о которой мы позаботимся ради вас. ⁣
Со всей моей любовью, Евгения.



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