Мнение: Целью нашей работы было убрать Трампа с поста

Целью нашей работы было убрать Трампа с поста

Консервативный портал Project Veritas выложил запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN и рассказавшим о том, как телеканал "боролся" с экс-президентом США Дональдом Трампом и помогал демократу Джо Байдену. Портал во вторник разместил у себя на сайте и в соцсетях ряд видеокадров, снятых на скрытую камеру. На видеозаписи человек, который представлен как технический директор CNN Чарли Честер, в разговоре с журналистом Project Veritas утверждает, что телеканал занимался пропагандой против Трампа. Честер заявил, что цель их работы заключалась в том, чтобы "убрать Трампа с поста".

"Мы (CNN – ред.) выбили Трампа с должности… Я на 100% уверен, что, если бы не CNN, я не знаю, проголосовали бы (избиратели – ред.) против него" – сказал он.

Честер на видеозаписи также рассказывает, как CNN занимался пропагандой и говорил о здоровье Байдена в более положительном ключе, чем о состоянии Трампа. "Рука Трампа дрожала… Мы пригласили множество медицинских специалистов, чтобы они рассказали историю, которая была полностью спекуляцией – о том, что у него (Трампа – ред.) были неврологические проблемы и он сходит с ума. О том, что он ни на что не годен… Я думаю, это пропаганда", – добавил он.

Байдена же, по его словам, телеканал представлял как активного человека, занимающегося спортом.

Ранее американские СМИ, в числе которых газета Washington Post, упрекали Project Veritas в том, что портал проводит информационные кампании против ряда крупных новостных изданий и групп левого толка.

https://ria.ru/20210414/razgovor-1728219388.html – цинк

https://www.projectveritas.com/news/part-1-cnn-director-admits-network-engaged-in-propaganda-to-remove-trump/ – оригинал расследования Project Veritas на английском (там же видео с сотрудником CNN, который живописует практику работы Fake News)

Вот это открытие. "Фейк Ньюс" занималась целенаправленным обманом и введением в заблуждение собственной аудитории.

Надо снимать больше фильмов про "честых журналистов с демократических каналов, которые борются за правду!".

Из интересного в расследовании Project Veritas

1. Чарли Честер сознательно шел в CNN, потому что он хотел быть частью всего этого.

2. CNN целенаправленно акцентировало внимание на кадрах, где Байден бегает трусцой и носит очки-авиатороы, чтобы показать его более энергичным, чем он был на самом деле.

3. По заявлению Честера, тема коронавируса в перспективе будет убрана из СМИ и заменена темой глобального потепления. CNN уже ведет подготовку к этому повороту – сейчас идет подготовка аудитории, чтобы когда она будет готова, сделать основной темой не ковид, а потепление, для чего будет использована серия сюжетов про таяние льдов.

4. Страх отлично продается и CNN торгует страхами.

Это первая часть записи. Судя по всему, будет продолжения с новыми подробностями работы этих эпигонов доктора Геббельса, которые прикидываются "честными и демократическими журналистами".

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