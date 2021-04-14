«Врата в Преисподнюю»: Эксперты рассказали о причинах роста гигантской трещины в Сибири

На территории Якутии в 1960-х годах была выявлена трещина, в последнее время увеличившееся до гигантских размеров. Эксперты рассказали о причинах роста так называемых «Врат в Преисподнюю» и влиянии человека на этот процесс.

Выход в потусторонний мир

Республика Якутия расположена в таежной зоне, в 60-х годах прошлого века здесь была обнаружена большая трещина в грунте. Сейчас же, как утверждают специалисты, ее размеры увеличились до по-настоящему гигантских размеров. Прорезая лесную зону, кратер, получивший название Батагайка, разделяет ее на две части, что отчетливо видно на аэроснимках. Специалисты сфотографировали так называемые «Врата в Преисподнюю», габариты которых не только впечатляют, но и пугают. Местное население придает этому феномену сакральное значение, считая его выходом в потусторонний мир. Ученые же называют причины образования расщелины в северно-восточной части республики, и ее стремительного роста. В первую очередь, такое явление вызвано глобальным потеплением, только за несколько последних десятилетий растаяла вечная мерзлота на существенной части Якутии.

Изменение климата

Кроме проседания грунта, следует учитывать также размножение ранее на протяжении веков законсервированных в мерзлоте почвенных бактерий. Вследствие этого выделяются парниковые газы, в том числе, диоксид углерода и метан, что еще более ускоряет потепление климата. Кроме того, нельзя не учитывать и пагубную деятельность человека, вырубку лесов. После исчезновения естественной защиты мерзлота начала таять, из-за чего посредине редеющих лесов и образовалась гигантских размеров трещина.

Палеонтологи отмечают, что примерно двести тысяч лет назад Сибирь не была покрыта тайгой. Из-за экстремально низких температур произрастание обычных деревьев здесь было невозможным, потому зону занимала тундра с карликовой растительностью. Однако уже 12,5 тысячи лет назад на территории нынешней Якутии было даже теплее, чем в XXI веке. Найденные в сибирских массивах ископаемые говорят об обитании здесь в то время богатой фауны: лошадей, овцебыков и мамонтов.

Врата в Преисподнюю расширяются

В настоящее время ежегодный прирост Батагайского кратера составляет тридцать метров и сейчас фиксируется на уровне порядка полутора километров. При этом в глубину расщелина достигает примерно 120 метров, что сравнимо с высотой примерно 30-40-этажной высотки. Такое явление в научной среде называется мегаспадом, следует отметить, что с повышением среднегодовых температур в регионе ускорится и его рост. Причем это не единственный подобный кратер, но именно его размеры превышают все существующие аналоги.

Источник: echo-ua.media