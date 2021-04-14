Невестка певицы Валерии потеряла сознание на улице

Последние несколько дней поклонники Лианы Шульгиной были обеспокоены тем, что она перестала выходить на связь в микроблоге Instagram. Оказалось, что невестка певицы Валерии прямо на улице потеряла сознание, в результате чего ей поставили капельницу.

По словам 23-летней Лианы Шульгиной, на прошлой неделе ее самочувствие ухудшилось. Он ощущала полный упадок сил. В результате в субботу, 10 апреля, она потеряла сознание. Врач диагностировал анемию и назначил ей капельницы. Уже к воскресенье здоровье супруги Арсения Шульгина стало значительно лучше и она отправилась на прогулку с семьей, а к началу рабочей недели полностью вернулась в строй.

Невестка Валерии ранее уже делилась с поклонниками тем, что у нее наблюдаются некоторые проблемы. В юности Лиана Шульгина почти каждые шесть месяцев ложилась в больницу. Это требовалось для того, чтобы сделать профилактику возникновения симптомов ВСД (вегето-сосудистая дистония). Кроме этого, супруга молодого предпринимателя неоднократно рассказывала о том, что ее самочувствие пошатнулось после перехода на вегетарианский рацион.

Источник: www.wmj.ru