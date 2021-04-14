Путин разрешил Байдену оккупировать Канаду в обмен на признание Крыма российским

В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин предложил своему американскому коллеге «разменять Канаду на Крым».

Российский президент предложил полное внешнеполитическое содействие Соединённым Штатам в оккупации Канады, если США признают Крым территорией России. Так, он пообещал ветировать любые резолюции Совбеза ООН, осуждающие захват канадских территорий, а также обеспечить невмешательство российских войск в случае атаки американцев на Канаду.

– Канада, с одной стороны, это жалкий обломок Британской империи, где, похоже, ещё не слышали о её распаде, с другой стороны – это огромная территория, богатая в том числе редкими и остродефицитными полезными ископаемыми. Захват Канады дал бы США не меньшие, а может быть, даже большие выгоды, чем возвращение Крыма – России, – сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

– Соединённые Штаты – страна, разрубленная на две части Канадой. У них нет сухопутного коридора на Аляску. Решить эту проблему можно, войдя двумя танковыми клиньями по побережьям. За 72 часа можно завершить войну, – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Владимир Путин, разговаривая с Байденом, пошутил, что украинцев в Канаде не меньше, чем в Крыму, поэтому проблемы что у России, что у США одинаковые, и надо решать их совместно.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не позволит двум безответственным политиканам делить британский протекторат, пока Её Величество занята приготовлениями к похоронам супруга.

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