 

Счетная палата обнаружила нарушения на 500 млн рублей при закупке лайков для поддержки провластных инициатив в соцсетях

14.04.2021, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Счётная палата РФ обнаружила нарушения при проведении тендеров на покупку лайков в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter и TikTok, а также на видеохостинге YouTube для правительственного и парламентского контента.

В ведомстве установили, что в общей сложности из федерального бюджета были потрачены лишние 500 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что за право участвовать в конкурсе на оказание услуг органам власти по продвижению контента в соцсетях и популярных интернет-сервисах соревновались 20 претендентов, из которых 19 принадлежали победителю и все были оформлены на родственников одного из депутатов Госдумы. Кроме того, в конкурсе не смогли поучаствовать другие желающие, предлагавшие осуществлять подобные услуги вдвое дешевле заявленных.

После заключения договора поставщик услуг не смог их выполнить в полном объёме из-за удаления администрациями соцсетей и YouTube организованных бот-сообществ. Таким образом, федеральный бюджет оплатил лишних 12 млн лайков.

В ведомстве считают необходимым дать возможность исполнителю закрыть задолженности по лайкам, а после этого провести новый тендер на прозрачной и конкурентной основе. Также глава Счётной палаты Алексей Кудрин рекомендовал создать в России государственную фабрику для поддержки инициатив на крупных интернет-платформах, чтобы не обращаться в будущем к частным структурам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Глава ФЗНЦ пообещал помочь россиянке, удерживаемой в США

07.12 / Арест вместо Звезды героя

05.08 / Мнение: Взрыв в Бейруте

15.10 / Скандалы: Кредиторы достали Анатолия Мотылева и в Лондоне

15.12 / Социальная изоляция увеличивает риск падений у пожилых людей – исследование

16.12 / Сын Рудковской Александр решил подарить няням машины с водителями

31.01 / Мнение: Надёжность советской техники, жалобы против спама и отравление антифризом в США

22.11 / Уфолог обнаружил «египетскую» пирамиду на Луне

02.10 / Ирина Шейк, Белла Хадид, Деми Мур и другие участницы шоу бельевого бренда Рианны

11.07 / Мнение: Как создать “дочь офицера”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика