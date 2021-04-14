Счетная палата обнаружила нарушения на 500 млн рублей при закупке лайков для поддержки провластных инициатив в соцсетях

Счётная палата РФ обнаружила нарушения при проведении тендеров на покупку лайков в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter и TikTok, а также на видеохостинге YouTube для правительственного и парламентского контента.

В ведомстве установили, что в общей сложности из федерального бюджета были потрачены лишние 500 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что за право участвовать в конкурсе на оказание услуг органам власти по продвижению контента в соцсетях и популярных интернет-сервисах соревновались 20 претендентов, из которых 19 принадлежали победителю и все были оформлены на родственников одного из депутатов Госдумы. Кроме того, в конкурсе не смогли поучаствовать другие желающие, предлагавшие осуществлять подобные услуги вдвое дешевле заявленных.

После заключения договора поставщик услуг не смог их выполнить в полном объёме из-за удаления администрациями соцсетей и YouTube организованных бот-сообществ. Таким образом, федеральный бюджет оплатил лишних 12 млн лайков.

В ведомстве считают необходимым дать возможность исполнителю закрыть задолженности по лайкам, а после этого провести новый тендер на прозрачной и конкурентной основе. Также глава Счётной палаты Алексей Кудрин рекомендовал создать в России государственную фабрику для поддержки инициатив на крупных интернет-платформах, чтобы не обращаться в будущем к частным структурам.

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