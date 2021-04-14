Как на Решетову благодать сошла – Личное мнение

Я — человек объективный и непредвзятый. Когда Решетова молодец, тогда её не ругаю, а похвалю.

В последние недели бывшая наложница Тимати превратилась в прекрасного человека — соблюдает пост (или делает вид, что тоже неплохо), говорит о духовном. Прилично оделась, а не трясёт оголёнными частями тела, как раньше:



Фото: Соцсети

Мне такие изменения в людях нравятся. Что же случилось?

Насколько я понимаю, Настя, родив, решила не идти по пути глупой Шишковой. Отдать ребёнка бабке, чтобы тебя содержали, тоже согласитесь, большая глупость.

Помимо ребёнка, у Шишковой забрали и личную жизнь — годами ни с кем не встречается и выглядит, как прислуга, на празднике своей дочки и её семьи.

Решетова не отдала сыночка. Сама воспитывает, летает в Дубай, зарабатывает как-то в Инстаграме и даже на ТНТ — молодец, раз не зависит от бывшего своего сожителя.

В гареме, я вот смотрела сериал про Хюррем, все наложницы мечтали сменить религию. Была православной дочкой священника Александрой, потом стала мусульманкой Хюррем — это давнишняя такая традиция.

Вот и Настя, как я понимаю, ищет себе приличного верующего мужчину. Или уже нашла, пытается ему соответствовать.

Надела платок. Прикрыла задницу. Соблюдает пост, весь день не ест, тренируется натощак перед ифтаром (вечерним приёмом пищи).

И, главное, посты — сплошь все духовные. Поздравляет с Рамаданом, говорит о Всевышнем.

Хвалю!

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