Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»

Первый вице-премьер Чехии, врио главы МИД Ян Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

«В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», – написал Гамачек в своем Twitter.

Напомним, 11 апреля президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer. 2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.