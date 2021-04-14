Путин наградил пожарных орденами Мужества

Президент Владимир Путин наградил четырех пожарных орденами Мужества, в том числе одного посмертно, сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Орденом Мужества Белецкого Илью Константиновича – прапорщика внутренней службы (посмертно); Соколова Антона Эдуардовича – лейтенанта внутренней службы; Старковского Бориса Николаевича – прапорщика внутренней службы Старцева Константина Михайловича – лейтенанта внутренней службы (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.

Погиб один командир отделения пожарно-спасательной части, пострадали двое других пожарных. В МЧС подтвердили гибель одного из пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.