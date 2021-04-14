Более 500 тысяч заявок поступило на конкурс «Большая перемена»

Более 500 тыс. заявок от школьников и студентов поступило на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена» за первые несколько недель сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко сообщил, что за три года работы платформы «Россия – страна возможностей» участие в ее проектах и конкурсах приняли в общей сложности более 5 млн человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Очень активно идет подача заявок на участие в проекте «Большая перемена». С этого года в него включены не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов и студенты СПО. За первые несколько недель с момента старта конкурса поступило более 500 тысяч заявок, то есть только в одном детском конкурсе будет более 1 миллиона участников», – сказал Кириенко.

Конкурс «Большая перемена» проходит для трех возрастных категорий участников: учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online, регистрация для учеников 5-7 классов открыта до 20 мая, для учеников 8-10 классов и студентов СПО – до 15 июня 2021 года.

Для учеников 5-7 классов подготовлен специальный игровой трек, 600 финалистов получат путевки в МДЦ «Артек», где и пройдет финал конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Победители среди учеников 8-10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тыс. рублей.

Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».