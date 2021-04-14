Скандалы: Мнение регионов бизнес не интересует

Роснедра выставят на аукцион месторождение «Богатырь» Горловского угольного бассейна в Новосибирской области, не смотря на возражения губернатора Травникова и протесты населения

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) внесло в свой план на второй квартал 2021 года аукцион по продаже разреза «Богатырь» Горловского угольного бассейна в Новосибирской области с запасами около 300 млн т угля ценных марок (антрацита). Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства. «Этот участок входит в перечень предлагаемых для предоставления в пользование. Перечень постоянно дополняется», — сообщили РБК в пресс-службе Роснедр. Но представитель ведомства подчеркнул, что дата аукциона пока не объявлена.

Интерес к этому месторождению ранее проявляла угольная компания «Коулстар», принадлежащая экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, которая в конце марта зарегистрировала ООО «Разрез Богатырь» в городе Искитим Новосибирской области. Именно в Искитимском районе и расположен угольный разрез «Богатырь». РБК направил запрос в «Коулстар».

«Сибантрацит», принадлежащий наследникам Дмитрия Босова, — пока единственная угольная компания региона, которая добывает там антрацит. Она примет решение о возможности участия в этом аукционе после оглашения его условий, сказал ее представитель.

Горловский угольный бассейн расположен в 100 км к югу от Новосибирска, на юге Искитимского района. На территории этого бассейна «Сибантрацит» добывает антрацит на трех разрезах: Колыванском, Горловском и Восточном. В 2019 году добыча компании в этом регионе составила 14,1 млн т (из общей добычи 23,7 млн т).

«Коулстар» ранее уже претендовал на участок в этом угольном кластере. В 2018 году Худайнатов просил Дмитрия Кобылкина, который на тот момент возглавлял Минприроды, включить западную часть Колыванского месторождения в перечень объектов, подлежащих разработке. Однако этот участок до сих пор не выставлен на торги.

Какие могут быть условия у аукциона

Пока не объявлены не только дата, но и условия аукциона на право разрабатывать «Богатырь». В материалах Роснедр есть оговорка, что «по участку имеются замечания, подлежащие учету при формировании аукционных условий».

Гендиректор «Коулстара» Борис Варшавский в августе 2020 года писал письмо президенту Владимиру Путину, попросив продать это месторождение не на аукционе, а на конкурсе со специальными условиями. У РБК есть копия письма Варшавского, его подлинность подтвердил источник, близкий к крупной угольной компании. Президент поручил Минприроды рассмотреть это предложение и доложить свое мнение. РБК направил запросы представителям Путина, «Коулстара» и Минприроды.

Среди условий Варшавский предложил обязать претендентов на «Богатырь» заключить контракты на строительство не менее десяти балкерных судов на российских верфях, а также располагать «собственными возможностями» по перевалке угля в портах и применять «самые современные экологические технологии» по добыче и перевалке «в целях недопущения загрязнения воздуха и окружающей среды». Необходимость в таких условиях глава «Коулстара» объяснил целями «поддержания российской промышленности».

Однако против продажи угольного разреза на торгах несколько лет выступает губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В декабре 2020 года он заявил на пресс-конференции о «циничных попытках взять в разработку эту территорию», хотя месторождение находится вблизи девяти населенных пунктов, где проживают более 30 тыс. человек. По его словам, региональные власти сообщили о своей позиции в Роснедра, но при этом наблюдают новые попытки получить этот участок в пользование. Название компании-претендента он не раскрыл.

Теперь эта компания предложила выдать лицензию на тот же участок «Богатырь», но с новыми границами, аккуратно обойдя населенные пункты, отмечал Травников. Она мотивировала это тем, что не будет копать на площадках, где живут люди, но это «лукавство», сказал губернатор: «Жителям будут доставлять большие неудобства отвалы горных пород, расположенные между селами, и пыль».

В письме Путину Варшавский сообщал, что у «Коулстара» есть «передовые технологии» для создания экологичного производства, включая циклично-поточную технологию при выемке горной массы, конвейеризацию доставки угля от карьера до обогатительной фабрики, высокоскоростной погрузочный комплекс и пылеподавляющее оборудование в местах перегрузки сырья. «Заявители говорят о новых технологиях. Но никаких новых технологий пока на территории Кузбасса, Хакасии, Иркутской области мы не видели. В итоге позиция остается прежней — мы будем эту заявку отклонять», — заключил на декабрьской пресс-конференции Травников.

Глава Новосибирской области подчеркнул, что в ближайшие десять лет в регионе нецелесообразно и невозможно расширять площадь добычи угля открытым способом. «Пока инвесторы не приступят к рекультивации отработанных участков, никаких новых участков, никаких новых лицензий я не допущу и не поддержу», — сказал он. По его словам, претенденты на новые участки должны реализовать мероприятия, позволяющие снизить негативные последствия от такой добычи угля, одно из них — строительство железнодорожной ветки, чтобы уголь не доставлялся с месторождений автотранспортом.

О других потенциальных участниках аукциона неизвестно. Представитель компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая в феврале 2020 года заключила соглашение о покупке «Сибантрацита» у наследников Босова, сообщил РБК, что компания не планирует в нем участвовать. РБК направил запросы в пресс-службы двух других крупнейших угольных компаний — СУЭК и «Кузбассразрезугля», а также губернатора Новосибирской области.

Сколько может стоить разработка этого проекта

«Коулстару», созданному в октябре 2017 года, принадлежат лицензии на разведку и добычу угля на участках Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии с запасами 1,36 млрд т. Сейчас компания ведет добычу только на разрезе Майрыхский, в 2019 году она составила 4,2 млн т, говорится на сайте компании. С вводом в эксплуатацию Бейского-Западного участка к 2025 году планируется достичь объема производства 20 млн т в год.

Борис Варшавский в письме Путину отмечал, что «Коулстар» уже инвестировал более 20 млрд руб. в строительство обогатительной фабрики, объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры, в том числе в увеличение пропускной способности железной дороги. В ближайшие годы компания планирует увеличить добычу до 30 млн т и инвестировать более 50 млрд руб. в строительство горных и инфраструктурных объектов, а также еще до 100 млрд руб. в создание нового «современнейшего» порта «Аврора» в Шкотовском районе Приморского края мощностью до 50 млн т в год, добавил он.

Варшавский еще в марте 2018 года говорил РБК, что «Коулстар» планирует инвестировать 100 млрд руб. в угольные проекты. Тогда он указывал, что это будет зависеть от задач по росту экспорта, которые поставит руководство страны.

«В России имеется достаточное количество нераспределенных запасов полезных ископаемых, таких как антрацит, пользующихся повышенным спросом на мировых рынках, что позволит уже в ближайшее время приступить к освоению новых промыслов, созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры, поддержке социально-экономической стабильности», — заключает глава «Коулстара» в письме президенту.

С учетом объема запасов (300 млн т) и расположения лицензию на «Богатырь» можно было бы оценить в 1 млрд руб., считает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. Теоретически добычу на этом месторождении можно вывести на 5–10 млн т в год в течение ближайших семи-восьми лет, считает независимый эксперт по вопросам устойчивого развития Максим Худалов. По его оценке, для этого понадобятся инвестиции примерно на 20 млрд руб. Если «Коулстар» выиграет аукцион и получит участок, соседний с месторождениями «Сибантрацита», то обе компании будут конкурировать, прежде всего за доступ к железной дороге. Могут возникнуть проблемы у действующих разрезов с санитарно-защитными нормами, если владелец «Богатыря» будет размещать свои производственные объекты поблизости от разрезов «Сибантрацита», добавил эксперт.

Худайнатов уже несколько лет интересуется добычей антрацита, крупнейшим производителем и экспортером которого (марки UHG) в мире является «Сибантрацит». В 2018 году он не только претендовал на еще один участок, соседний с месторождениями компании Босова, но и хотел купить саму компанию, рассказывали источники РБК. Но, по их словам, тогда стороны не сошлись в цене: Босов оценил свои сибирские активы приблизительно в $3 млрд, а Худайнатов почти вдвое ниже.

Аукцион вместо конкурса

Глава Роснедр Евгений Киселев выступил против продажи «Богатыря» через конкурс, как предлагал гендиректор «Коулстара», рассказал РБК источник, близкий к ведомству. По его словам, теперь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна согласовать условия аукциона, на котором будет продаваться лицензия. В пресс-службе ФАС отказались от комментариев.

В отличие от аукциона конкурс — это более сложная процедура со множеством критериев, таких как научно-технический уровень, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие территории, эффективность мероприятий по охране недр и окружающей среды, обеспечение обороны страны, перечисляет партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

При этом главным критерием определения победителя аукциона является размер разового платежа за пользование участком — побеждает заявка того участника, который предложит за лицензию больше, пояснил эксперт. По его словам, это максимально простая с точки зрения организации и доступа для претендентов процедура, которая обычно не проводится в отношении более крупных месторождений. Дополнительные условия в аукционе могут быть только на этапе подачи заявок на участие в торгах, но обычно они ограничиваются какими-то минимально допустимыми требованиями, например к финансовому обеспечению заявки.

Людмила Подобедова, Полина Химшиашвили