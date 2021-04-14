 

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе подтвердили рождение третьего ребенка

14.04.2021, 17:56, Разное
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями! Артисты друг за другом подтвердили слухи о пополнении в семействе, опубликовав заявления в Instagram. В День Космонавтики у супругов родилась дочь. Об этом сообщила сама Альбина у себя на странице.

Люблю апрель… Может быть потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди… И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днем, раз и навсегда… На Свет появилась наша девочка… Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным,

– написала она под “беременным” фото, огласив пол и дату рождения малышки, а также, возможно, имя, так как “свет” певица написала с большой буквы.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Спустя несколько минут радостный пост в соцсетях опубликовал многодетный отец:

В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью!!! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко!!! Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!,

– написал Валерий Меладзе под фотографией с супругой.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Напомним, о том, что Альбина снова ждет ребенка, она также сообщила сама на своей странице в Instagam 15 марта этого года. Для 42-летней Альбины и 55-летнего Валерия это третий общий ребенок. У артистов также есть двое сыновей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. При этом сам Валерий стал отцом уже в шестой раз. От первого брака с Ириной Меледзе у певца три дочери – Инга, Софья и Арина.

Первое совместное интервью, в котором супруги рассказали о своих отнощениях, Альбина и Валерий дали HELLO! в ноябре 2018 года, спустя четыре года брака.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе



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