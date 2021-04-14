Мировые продажи автомобилей выросли более чем на 50% в марте

На мировом рынке в марте продали свыше 8,3 миллиона новых автомобилей.

Данный результат на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем за период с января по март 2021 года общее количество сделок превысило 20,7 млн новых автомобилей, что на 22% больше, чем годом ранее. Вместе с тем наибольшим спросом новые автомобили пользуются на китайском рынке, где в марте продали порядка 2,34 млн машин.

Второе место занимает американский рынок, где реализовали порядка 1,61 миллиона новых автомобилей в прошлом месяце с приростом на 69%. Кроме того, положительная динамика отмечается в Западной Европе, где прирост достигает 65,5% по сравнению с прошлым годом. Данная динамика связана с постепенным послаблением последствий, вызванных пандемией коронавируса.