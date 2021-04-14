 

Третья мировая война, вторжение РФ, Путин, распад России, Зеленский. Интервью Бацман с экс-замгенсека НАТО Вершбоу. Трансляция

14.04.2021, 17:48, Новости дня
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Во время интервью Вершбоу прокомментировал обострение ситуации на оккупированных территориях Украины и стягивание Россией войск к границе с Украиной, рассказал, как Запад, по его мнению, должен помочь Украине, когда Киев сможет вернуть контроль над Крымом и Донбассом, о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и о впечатлениях от президента Украины Владимира Зеленского, а также о том, когда Украина может стать членом НАТО, как США и другие страны отреагируют на возможное новое нападение России на Украину, может ли Россия распасться, а в мире начаться третья мировая война.

Вершбоу родился в 1952 году в Бостоне (штат Массачусетс). В 1974 году получил степень бакалавра по проблемам России и Восточной Европы в Йельском университете, а спустя два года – степень магистра международных отношений в Колумбийском университете.

В 1977 году Вершбоу поступил на дипломатическую службу. Он занимал высокие должности в Вашингтоне, в частности: в 1988–1991 годах был директором отдела по делам Советского Союза в Госдепартаменте, а в 1994–1997 годах – специальным помощником президента и старшим директором по европейским делам в Совете национальной безопасности.

В 1998–2001 годах дипломат занимал должность постоянного представителя США при НАТО, в 2001–2005 годах – посла США в России, в 2005–2008 годах – посла США в Южной Корее.

В 2009–2012 годах Вершбоу был заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности, а во времена аннексии Крыма и начала российской агрессии на востоке Украины, в 2012–2016 годах, – заместителем генерального секретаря НАТО.

На сайте Atlantic Council, с которым сейчас сотрудничает Вершбоу, сказано, что в течение всей своей карьеры он играл важную роль в укреплении отношений США с союзниками в Европе и Азии, а также в трансформации НАТО и других организаций по безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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