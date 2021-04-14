Медики назвали самые распространенные побочные эффекты парацетамола

Медики рассказали об особенностях применения такого популярного препарата, как парацетамол. Как оказалось, оно может вызвать целый ряд побочных эффектов, которые и перечислили эксперты.

Парацетамол является одним из самых популярных средств от боли, потому его можно найти в любой аптечке. Однако в ряде случаев это лекарство способно вызвать нежелательные последствия. Специалисты перечислили наиболее распространенные побочные эффекты от употребления препарата в случае превышения рекомендованной врачами дозы.

По данным британских специалистов, главным признаком передозировки является тошнота и рвота. Подобные признаки появляются примерно на протяжение нескольких часов после приема парацетамола в повышенном его количестве. Гепатотоксикация способна привести к разрушению печени, также проявляется преизбыточное количество лекарства в сонливом состоянии и боли в верхней части живота справа. Еще одним симптомом слишком принятия большой дозы препарата может стать желтуха.

Материалы, обнародованные в научном издании British Medical Journal, обращают внимание также на расстройства желудочно-кишечного тракта. Протекая в нетяжелой форме, утверждают авторы статьи, такие признаки могут не обратить на себя внимание. Кома или тяжелый метаболический ацидоз диагностируется в достаточно редких случаях.

Источник: ufatime.ru