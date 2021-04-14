Ольга Дроздова рассказала о стрессе из-за преподавательской работы и последующей болезни

На данный момент Ольга Дроздова отказывается от ролей в кино. В одном из интервью она пояснила о причине такого решения, а также вспомнила о стрессе из-за своей преподавательской деятельности и о болезни.

Ольга Дроздова сейчас пытается максимум внимания уделять сыну Елисею, у которого недавно начался подростковый возраст. Кроме этого, как отметила актриса, рядом с ней супруг в расцвете сил, за которым нужен «глаз да глаз». Также жена Дмитрия Певцова занята в столичном Институте современного искусства, в котором занимает должность декан факультета актерского мастерства.

По поводу преподавательской работы Ольга Дроздова испытывала некоторые сомнения. После того, как она выпустила первый курс, она хотела и вовсе отказаться вновь становиться наставником для студентов. Актрису на протяжении года уговаривали вернуться в педагогику. Ольга Дроздова очень тяжело перенесла тот факт, что не все выпускники ее курса смогли получить работу в театре. Она мучилась от мысли, что сама виновата в этом, так как дала студентам плохие знания. Как пишет издание «Глобалмск», на фоне полученного стресса знаменитость даже заболела. Когда Ольга Дроздова справилась со своими эмоциями и подлечила нервную систему, то вернулась в институт. Вскоре ее назначили деканом и новые обязанности ей пришлись по душе.