 

Урологи объяснили, в каких случаях длительная эрекция требует неотложной помощи

14.04.2021, 17:44, Разное
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Зарубежные урологи объяснили, в каких случаях длительная эрекция требует неотложной помощи. Речь идёт о приапизме – необычном заболевании мужского полового органа.
Стоит отметить, что при данном заболевании непроизвольная эрекция не связана с сексуальным возбуждением и не исчезает после эякуляции. Она может длиться от четырёх часов и более. Существует два вида приапизма: венозный и артериальный. Последний, несмотря на то, что является редким явлением, требует неотложной медицинской помощи, поскольку может привести к полной эректильной дисфункции по причине повреждения тканей.

К общим симптомам приапизма относят болезненный эрегированный пенис, а также многочасовую эрекцию. Данное заболевание может возникнуть из-за множественной миеломы, гормональной терапии, препаратов от эректильной дисфункции или разжижающих кровь, а также по причине нарушения обмена веществ и даже лейкемии.

Для диагностики приапизма врачи рекомендуют пациентам сдать анализ крови, пройти ультразвуковое обследование, а также сделать токсикологические тесты. Лечение редкого заболевания производится двумя способами. В первом случае применяют лёд и инъекцию: лекарство вводят в половой член для сокращения кровеносных сосудов, а во втором – удаляют излишки крови из мужского органа посредством иглоукалывания.

Источник: ufatime.ru



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