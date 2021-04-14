 

Володин отметил использование IT-технологий в работе Госдумы

14.04.2021, 17:36, Разное
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Россия постепенно возвращается к привычному “очному” формату работы. Однако отказываться от высокотехнологичных разработок было бы неправильно, считает Вячеслав Володин. Говоря об их практическом применении, спикер Госдумы отметил, что в режиме онлайн взаимодействует с гражданами, быстро получает от людей обратную связь.

Нижняя часть парламента совершенствует свою работу, внедряя IT-технологии. Так, в четверг, 15 апреля, любой желающий сможет принять участие в работе думского комитета по информационной политике. В этот день в рамках подготовки к отчету Правительства состоится встреча с Министром цифрового развития Максутом Шадаевым.

Участники обсудят результаты работы министерства за 2020 год, планы и ключевые аспекты развития IT-отрасли. В частности, члены комитета поговорят о невыполненных пунктах из Послания-2020, касающиеся законопроектов о персональных данных и бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Граждане смогут задать свой вопрос в Telegram и услышать ответ в прямой трансляции на сайте Госдумы.

Напомним, ранее Вячеслав Володин высказался в поддержку российского программного обеспечения и назвал качественные аналоги программы Zoom. Председатель Госдумы считает, что отечественные IT-компании могут конкурировать с зарубежными.



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