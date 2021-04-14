 

Путин проведет совещание по качеству и доступности госуслуг

14.04.2021, 17:16, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин 15 апреля проведет совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив по вопросам доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты, сообщила пресс-служба Кремля.

«Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности – Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровней разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется АСИ по поручению главы государства. Для разработки механизмов НСИ выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.



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