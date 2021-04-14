 

Названо число признанных в РФ экстремистскими материалов

14.04.2021, 17:16, Новости дня
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В федеральный список Минюста внесли свыше 5 тыс. материалов, которые признали экстремистскими, сообщил замглавы ведомства Андрей Логинов.

«По состоянию на 1 апреля, в этом списке содержатся сведения о 5 тыс. 162 экстремистских материалах», – цитирует Логинова ТАСС.

Он добавил, что за последние годы из списка исключили почти 220 экстремистских материалов, больше всего в список попадали в 2012-2014 годы, после расширения норм в законе об экстремизме.

На данный момент в список вносят только названия материалов и ссылки на них, а также ссылки на решение суда, признавшего материал экстремистским.

«Мы просим, чтобы все это у нас существовало не в виде голого списка названий, а в виде самих текстов», – указал замминистра. По его словам, это нужно, чтобы следователи, прокуроры и суди могли в случае угрозы экстремизма оперативно принимать решения. Пока не определено, к кому и как будут доставлять допуск к базе, добавил он.

В марте в Госдуму внесли законопроект о создании банка данных экстремистских материалов, базу предлагается создать для обеспечения проведения оперативно-розыскных и следственных действий.



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