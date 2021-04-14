В Общественной палате предложили признать запрещенными украинские «Азов» и «Нацкорпус»

В Общественной палате выступили с предложением признать украинский полк «Азов», украинскую общественную организацию «Национальный корпус» экстремистскими в России, с соответствующим предложением выступил член ОП Максим Григорьев.

«Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой признать так называемый полк «Азов», украинскую общественно-политическую организацию «Национальный корпус» экстремистскими организациями», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ОП РФ».

Также Григорьев попросил ведомство инициировать процесс запрета деятельности вышеуказанных структур, и распространения любых связанных с их деятельностью материалов.

В конце марта Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин представили книгу «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)».

Член ОП сообщил, что в книге описаны убийства, нападения на оппозиционных политиков и журналистов на Украине, а также описана провозглашенная Киевом политика героизации нацизма.