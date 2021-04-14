Оксана Акиньшина и Данила Козловский, Ксения Собчак и другие на премьере фильма “Чернобыль”

Премьера фильма “Чернобыль” в кинотеатре “КАРО 11 Октябрь” собрала весь свет отечественного кинематографа и созвездие знаменитостей. Посмотреть новый фильм продюсера Александра Роднянского и режиссера Данилы Козловского пришли: Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Александр Петров, Павел Лунгин, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Александр Цыпкин, Алексей Агранович, Андрей Смоляков, Алена Долецкая, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Аркадий Новиков и Надежда Адвокатова, Павел Деревянко, Алиса Хазанова, Сергей Капков, Валерий Тодоровский и многие-многие другие.

Основное внимание было приковано к создателям картины. Кроме продюсера и режиссера Данилы Козловского, который также исполнил главную роль, посмотреть и представить свою картину пришли Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Игорь Черневич, а также многочисленная (над фильмом трудилось более 300 человек) съемочная группа. Полный фотоотчет с красной ковровой дорожки смотрите в галерее (чтобы перейти в нее, нажмите на фото ниже).

Оксана Акиньшина и Данила КозловскийКликните на фото для просмотра галереи Константин Богомолов и Ксения Собчак Федор Бондарчук и Александр Петров Александр Молочников и Екатерина Варнава Алена Долецкая

“Чернобыль” – это историческая драма, и, как сказал режиссер Данила Козловский, “эмоциональный рассказ о людях, судьбы которых авария на Чернобыльской АЭС либо сломала, либо категорически изменила, это кино о людях, вынужденных стать героями поневоле, вопреки всему”. На фоне страшных событий 1986 года в картине “Чернобыль” разворачивается история большой любви, “человеческая драма простого пожарного, который, сам того не осознавая, совершает подвиг”.

Значительная часть съемочного процесса проходила на действующем режимном объекте – на территории Курской атомной электростанции, а подводные съемки действительно снимали под водой, причем при температуре до +52 градусов. Режиссерскую и актерскую работу, а также масштабные и рискованные порой съемки по достоинству оценили друзья и коллеги Козловского. На своих страницах в Instagram высказались в том числе Резо Гигинеишвили и Ксения Собчак.

Хочу поздравить моих дорогих коллег с большим событием. “Чернобыль” снят неравнодушными людьми. Важная попытка обратить свой взгляд в прошлое и с уважением рассказать о трагических событиях, о людях, о их боли и правде. Успеха картине, всем рекомендую, – отметил режиссер Резо Гигинеишвили.

Мой друг, продюсер Александр Роднянский создал вместе с режиссером и актером Козловским большое, русское, но очень “правильно” голливудское кино про катастрофу в Чернобыле. Это очень смелый шаг, учитывая, что после знаменитого сериала “Чернобыль” сравнений не избежать. После американского сериала было много сожалений о том, что даже о нашей атомной трагедии лучший фильм – их… Роднянский смело принял этот вызов. И теперь есть большое российское кино про эту катастрофу, в котором главные слова для меня звучат в диалоге Данилы с сотрудником ГБ примерно так: “Ты решил бороться со всей советской системой? Система – она как радиация, с ней невозможно бороться”. Желаю крутого проката всем участникам! – поздравила с премьерой создателей Ксения Собчак.

Полный фотоотчет с красной ковровой дорожки смотрите здесь.

Съемочная группа фильма “Чернобыль” Светлана Бондарчук и Сергей Харченко Ида Галич Александр Роднянский и Данила Козловский Федор Бондарчук и Александр Петров Ксения Раппопорт и Данила Козловский Ксения Раппопорт и Данила Козловский