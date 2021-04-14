Kia начала продажи в РФ нового кроссвэна Kia Carnival 2021 года

Южнокорейская компания KIA приступила к продажам обновленной модели KIA Carnival на российском рынке.

Серийный выпуск автомобиля осуществляется на российском заводе «Автотор». Приобрести минивэн Carnival можно на отечественном рынке от 2,59 млн рублей в базовой комплектации. Вместе с тем покупателям доступна версия с 2,2-литровым дизельным мотором на 199 л.с, а также бензиновый экземпляр на 3,5 литра с отдачей 249 л.с. Во всех комплектациях модель Carnival получила восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.

Вместе с тем производитель ранее анонсировал, что автомобиль стал существенно современнее, так как здесь задействовали системы и опции, которые никогда не применяли в отношении указанного минивэна Carnival.