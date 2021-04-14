Индейцы майя принимали посольство дружественной державы

Оказывается, принадлежащий древним индейцам майя город Тикаль имел посольство дружественной державы. Ученые нашли неопровержимые доказательства того, что дипломатия у данного народа была настолько развита, что соседи могли открыть на его территории постоянно действующее здание посольства.

Еще во время обследования города Тикаль в 2018 году был обнаружен странный комплекс строений, который очень отличался от всех остальных. Позже на территории данного участка найдено множество артефактов из другой культуры, а именно – города Теотиуакана, расположенного очень далеко от этих мест.

Ученые пришли к выводу, что здесь постоянно проживали представители другого народа. Скорее всего, это была дипломатическая миссия или посольство, уточняют эксперты.