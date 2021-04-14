Суданский министр поблагодарил Пригожина за помощь в тяжелой экономической ситуации

Всего российская сторона направила в Хартум один миллион продуктовых наборов для нуждающихся суданцев. Их начали раздавать в преддверии священного месяца Рамадан и продолжат еще два недели.

Местные жители с восторгом отреагировали на масштабную благотворительную акцию. Попытки действующего переходного правительства разрешить затяжной кризис не приносят положительных результатов. По данным международных специалистов, за чертой бедности в Судане находится порядка 40% граждан, и подобные акции особенно ценны.

В частности, за оказанную помощь россиян поблагодарила жительница Судана Фатима Мухаммад Адам Фарах ад-Дур, по словам которой люди сейчас остро нуждаются в поддержке из-за высоких цен на товары и тяжелых условий.

Другой местный житель по имени Абдул-Баки Абдулла Таха рассказал об усталости и истощении суданского народа в борьбе с трудностями. Он выразил благодарность российской стороне и лично Евгению Пригожину.