Иностранные участники «Лидеров России» смогут получить гражданство России

Стартовала регистрация на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Этот конкурс рассчитан на иностранных участников. Победители смогут получить гражданство РФ по ускоренной процедуре.

Инициатива создания отдельного трека для иностранных участников была поддержана президентом Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Подать заявку на участие в треке можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля 23.59 по московскому времени.

Запуск трека поддержал и первый заместитель руководителя администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. Он указал, что согласно опросу ВЦИОМ среди иностранных участников прошлых лет конкурса «Лидеры России», абсолютное большинство (93%) опрошенных хотели бы переехать в Россию. Так, 77% из них готовы переехать для постоянного проживания и получить российское гражданство, еще 16% хотели бы временно поработать в России, не получая гражданства, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

При этом респонденты в большинстве своем (78%) уверены в возможности для молодых людей реализовать свой потенциал в России. В то же время говоря о своих странах, только 18% респондентов заявили, что имеют у себя дома аналогичные платформе «Россия – страна возможностей» проекты. Большинство же (49%) дали отрицательный ответ, еще 17% добавили, что «такой платформы нет ни в одной стране мира, кроме России».

Кириенко в своем выступлении отметил, что призы для победителей этого трека – «хороший стимул и мотивация». «Все, что положено участникам, побеждающим в этом конкурсе – миллион рублей, наставники, возможность повышения квалификации, получения степени MBA практически в любом российском вузе, – все это сохраняется. Кстати, я посмотрел анкеты некоторых наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных студентов, которые подают заявки – это уже довольно успешные ребята. Например, один из участников руководит службой безопасности одного из крупнейших аэропортов мира. Эти люди уже занимают довольно высокие посты в крупных компаниях. И тем не менее считают, что для их самореализации РФ создает несопоставимо большие возможности и соответствующие условия», – сообщил Кириенко.

В ходе пресс-конференции с видеообращением к иностранным участникам конкурса «Лидеры России» обратился министр иностранных дел России, председатель Наблюдательного совета трека «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» Сергей Лавров. Он отметил, что финалисты трека смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами РФ по ускоренной процедуре.

«Где бы вы ни жили, чем бы вы ни занимались – всех вас объединяет неподдельный интерес к нашей стране и ее культуре, стремление самореализоваться в России. Убежден, свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами вносит и международное направление конкурса «Лидеры России». Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств – видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. С учетом такого интереса в этом году впервые запускается трек «Международный» конкурса «Лидеры России». Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране», – сообщил министр.

Он выразил уверенность, что конкурс интересен и для проживающих за рубежом россиян, желающих получить привлекательное предложение о работе в России.

«Как председатель Наблюдательного совета международного трека конкурса «Лидеры России» хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами РФ по ускоренной процедуре. Ждем вас на конкурсных испытаниях», – заключил Лавров.

С 29 апреля стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России», который продлится до 11 июня. Конкурсанты трека «Международный» будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября.

Победители финала трека получат возможность поучаствовать в суперфинале конкурса в марте 2022 года, получить образовательный грант в размере 1 млн рублей и поработать с наставником из числа лучших управленцев России.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов.