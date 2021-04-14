Врач Лапа назвала обостряющиеся весной болезни

Врач-терапевт Людмила Лапа в ходе интервью пояснила о том, какие болезни могут обостряться весной. В первую очередь, человек может жаловаться на дискомфорт с области ЖКТ. В качестве профилактики нужно пить минеральную воду, в ряде случаев требуются специализированные препараты.

Особого внимания в данный период требуют домашние животные. У них, как и у людей, весной хуже работает иммунная система, поэтому они нуждаются в антипаразитной терапии. Человеку под наблюдением врача необходимо принять специальные средства от паразитов.

Весной у многих происходит обострения аллергии. Она появляется из-за проблем ЖКТ и пыльцы. Определенные риски существуют у людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Из-за переменчивой погоды у них может часто повышаться или же понижаться давление.

Нередко пациенты связывают свое плохое самочувствие с проблемами микроклимата в регионе. Эти утверждения являются оправданными, поскольку состояние здоровья зависит от внешнего и внутреннего давления.

Весной могут обостряться заболевания психического характера. На самом деле в этот период многие испытывают огромное перенапряжение.

Источник: tvzvezda.ru