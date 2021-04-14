В Роспотребнадзорк дали рекомендации по выбору антисептика для рук

Специалисты Роспотребнаддзора дали рекомендации по выбору антисептика для рук. В период пандемии коронавируса каждый флакончик средства для обработки кожи должен не только содержать определенные вещества, но и соответствовать определенным стандартам.

Не все вещества, которые можно найти в розничной продаже, как в магазинах, так и в аптеках, подходят для обработки рук. Прежде всего, необходимо обращать внимание на саму упаковку и тару антисептика. На ней должна обязательно быть маркировка соответствующая требованиям ГОСТа. Эти данные информируют о номере свидетельства о госрегистрации, дающей право на применение препарата.

Лучше всего выбирать кожные антисептики, содержащие спирт, кроме того, на упаковочных материалах отображается информация о предназначении жидкости и способе применения. Следует также отличать антивирусные и антибактериальные вещества, поскольку у них совершенно разный характер действия, так как простое антибактериальное средство не защитит от COVID-19. При этом содержание этилового спирта не должно быть менее 70, а изопропилового — не меньше 60 %. В случае применения производителем спиртовой смеси ее показатель может быть 60-процентным. Очень важно обращать внимание на эти характеристики, правильно просчитав их, чтобы не ошибиться. Если спирта в антисептике меньше требуемого ГОСТом объема, он будет малоэффективен, а значит, его пользователь подвергает свою жизнь опасности.

Кроме того, следует учитывать, что частое применение таких средств негативно влияет на кожу рук, пересушивая ее. Потому важно, чтобы в смеси было как можно меньше агрессивных ингредиентов. Особенно это касается кислот и альдегидных соединений, в составе препарата они так и значатся, с окончанием названия на «альдегид». Эксперты допускают добавление четвертичных аммониевых соединений в невысоких концентрациях, чтобы не привести к раздражению кожи.

Источник: vm.ru