 

В Судане прошла гуманитарная акция, организованная Евгением Пригожиным

14.04.2021, 15:56, Разное
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В столице Судана состоялась торжественная церемония передачи гуманитарной помощи, переданной петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Более миллиона продуктовых наборов направлено малоимущим семьям из африканской страны.
Федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит, верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад и представитель семей мучеников революции Абу Бакр выразили признательность за оказанную помощь.

В ходе мероприятия в Хартуме представители предпринимателя зачитали его обращение к гражданам. Пригожин отметил, что искренне переживает за судьбу суданцев, поэтому организовал посильную помощь нуждающимся.

«Я считаю Судан своим вторым домом и от всего сердца хочу оказать посильную помощь суданскому народу. И это мое искреннее стремление. Поэтому я решил оказать целевую гуманитарную помощь наиболее нуждающимся жителям республики», – говорится в обращении бизнесмена.

Судан находится в глубоком экономическом кризисе, который начал развиваться до переворота, произошедшего в 2019 году. Сложная гуманитарная обстановка вынудила граждан выйти на улицы с протестами, что в итоге привело к свержению президента Омара аль-Башира.



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