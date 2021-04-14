Мнение: Взятки гаишникам, смертность механизаторов и торжество физики

1. Провокационный заголовок статьи на «Ленте.Ру»: «Умер никогда не бравший взяток российский гаишник». Речь в статье идёт о рядовом инспекторе ДПС Екатеринбурга. Смерть человека – трагедия. Зачем же использовать её для продвижения оппозиционной повесточки и для дешёвых шуток?

https://lenta.ru/news/2021/04/12/honestpoliceman/

Вопрос к читателям: когда лично вы в последний раз сталкивались с необходимостью дать взятку работникам ДПС? Стало ли меньше таких случаев за последние 10-20 лет?

2. Читатель johnwarner жалуется, что представители его профессии слишком поздно выходят на пенсию:

https://olegmakarenko.ru/2108367.html?thread=797649871#t797649871

…до пенсии плохо доживают механизаторы — трактористы, машинисты спецтехники и обслуживающие их люди. Таким образом, я, например, тоже к группе риска: я автоэлектрик, вахтовик, чиню, проектирую, собираю и обслуживаю тяжёлую технику.

Примеры? Вуаля: даже мой отец получил всего две пенсии и умер. Половина коллег, с кем я начинал трудовую деятельность автоэлектриком в селе, в конце 90-х, давно уже на кладбище.

Да, кто-то из них злоупотреблял алкоголем, не без этого, но сильно не все и тенденция всё равно налицо.

Как-то, почему-то, об этом не принято говорить, но механизаторы живут мало, в основном из-за крайне тяжёлой работы и плохих условий; мне сейчас 42 года и я уже страдаю от хондроза, варикоза и ревматизма, так как 20 с лишним лет чиню технику, невзирая на дождь, снег и мороз, ибо не всегда есть возможность заниматься в боксе и вообще где-то в условиях базы или гаража.

И это у меня ещё считающаяся более-менее лёгкой работа, провода-электроагрегаты, как работают другие, это несравнимо.

Например, вот вам видео с Лабаганского месторождения, я как раз оттуда улетел на момент съёмки, чинил виденные в кадре сваебой и трубоукладчик, а также мы менял дизель на КамАЗе:

https://www.youtube.com/watch?v=3ygllwVXGTI

И вправду, что делать в таких случаях? Назначать представителям вредных специальностей особые сроки выхода на пенсию, в зависимости от замеренной средней продолжительности жизни? Или всё же улучшать условия труда, чтобы ремонты за пределами тёплого уютного ангара были редкостью?

3. Плохая новость для любителей фантастики и технического прогресса. Так называемый двигатель EM Drive, – внешне напоминающий жестяное ведро и якобы работающий вопреки законам физики, – оказался научным заблуждением, возникшим в результате ошибки измерения:

https://lenta.ru/news/2021/04/07/emdrive/

Ученые Технологического университета Дрездена опровергли утверждение, что двигатель EM Drive способен генерировать тягу без реактивного выхлопа. Оказалось, что в испытаниях, проведенных командой лаборатории НАСА Eagleworks, была допущена ошибка, из-за которой специалисты перепутали эффект от нагрева измерительного инструмента с признаками тяги. Об этом сообщает издание Universe Today.

По словам разработчиков двигателя, EM Drive работает за счет отражения электромагнитного излучения от внутренних стенок сужающейся полости, что якобы создает тягу. Мировое сообщество ученых изначально отнеслось скептически к этой идее, поскольку EM Drive в таком случае должен был нарушать основополагающие физические законы: согласно принципу сохранения импульса, покоящийся объект не может двигаться без приложенной к нему силы. Однако в 2016 году специалисты Eagleworks подтвердили наличие слабой тяги, возникающей словно бы из ниоткуда.

В своем исследовании немецкие ученые воспроизвели экспериментальную установку, с которой работали в НАСА. Оказалось, что мнимая тяга стала результатом теплового эффекта, повлиявшего на шкалу измеряющего тягу прибора. При работе и нагреве двигателя происходила деформация крепежных элементов, в результате чего шкала сбивалась. Этот недостаток удалось устранить с помощью улучшенной конструкции подвески, а новые измерения не подтвердили работоспособность двигателя.

Энтузиасты надеялись использовать чудо-двигатель для дальних космических полётов, но увы, физика опять победила. Впрочем, вероятно, очередное опровержение работоспособности EM Drive не помешает его фанатам продолжить свои изыскания.