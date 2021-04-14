 

Политолог Бредихин о причинах звонка Байдена Путину: Президент США оскорблен, пристыжен и напуган

14.04.2021, 15:48, Разное
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Кандидат исторических наук Антон Бредихин отметил, что главной темой беседы двух президентов стало ухудшение ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, Джо Байден надеялся на то, что Киев мгновенно подчинит себе Донецк и Луганск. Однако этого так и не произошло.

Бредихин заявил, что Байден “оскорблен, пристыжен и напуган”. Чем сильнее обострялся конфликт в Донбассе, тем отчетливее он начинал понимать, что Россия будет защитить своих граждан. Эксперт считает, что теперь глава США намерен нормализовать отношения с Путиным.

Историк добавил, что Байден хочет иметь стабильное управление над Украиной. Тем более, что президент Незалежной Владимир Зеленский принес ему “вечную карту верности”. В планы американского лидера не входит превращение украинского коллеги в бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили.

Напомним, телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся накануне. Президент США сообщил о намерении выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Также он предложил своему коллеге встретиться в третьей стране для обсуждения ряда важных вопросов.

В марте Джо Байден обрушился с критикой на Россию. Американский лидер обвинил Москву в попытках вмешаться в ход президентских выборов. Также он назвал Путина убийцей. Как ответил президент России на выпад коллеги, Вы можете узнать из этой статьи.



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