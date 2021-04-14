«Стояли насмерть, но огонь оказался сильнее»

При пожаре на «Невской мануфактуре» в Петербурге 12 апреля пять человек пострадали и один погиб. Основные версии ЧП — нарушение правил пожарной безопасности и поджог.

Первое уголовное дело по факту смерти человека возбуждено по «горячим следам» и передано для расследования в центральный аппарат СК РФ. Второе — из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 ч. 2 п. «в» УК РФ) — возбудили утром 13 апреля. Сразу же задержали двоих подозреваемых по делу — генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Причину пожара следствие пока не установило, рассматриваются все возможные версии, две основные: нарушение правил пожарной безопасности и поджог.

К утру 13 апреля пожар на территории АО «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, все еще не был потушен. Около полуночи ему понизили номер сложности: с самого высокого пятого до третьего, однако к 7.00 на месте по-прежнему работали более 300 пожарных и спасателей и 73 единицы техники. К 11 часам им удалось сократить площадь горения до 500 кв. метров.

Накануне для ликвидации огня пришлось привлечь вертолеты: два собственных воздушных судна МЧС и еще два — из Западного военного округа Минобороны РФ. Вертолеты сбросили 245 тонн воды. Как подчеркнули в петербургском ГУ МЧС, вызов авиации — крайняя мера, к которой прибегли впервые за последние 19 лет, и это самый серьезный пожар за это время.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Как сказала 13 апреля пресс-служба Минздрава РФ, от огня и дыма пострадали пять человек. Из них двое пожарных: 30-летний заместитель начальника 64-й пожарно-спасательной части (доставлен в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе) и 31-летний командир отделения 25-й пожарно-спасательной части (госпитализирован во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС РФ). У обоих ожоги соответственно 40 и 50% тела, состояние тяжелое. В медцентр МЧС увезли еще двоих пострадавших — работников предприятий, располагавшихся в здании «Невской мануфактуры» (состояние легкой степени тяжести). Одному человеку оказали помощь на месте.

О гибели в огне 31-летнего Ильи Белецкого, командира 64-й пожарно-спасательной части, в ГУ МЧС по Петербургу сообщили около 16 часов 12 апреля. К 18 часам региональное ГСУ СК РФ возбудило по факту пожара уголовное дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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Родственники Белецкого, приехавшие на место ЧП, отказывались верить в его смерть, пока не найдено тело. К девяти часам вечера погибшего пожарного отыскали.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Погибший и пострадавшие пожарные — тоже жители Невского района, в котором случился пожар. Они первыми, спустя шесть минут, прибыли на место и не дрогнули, стояли насмерть, но огонь оказался сильнее, — выступил вечером 12 апреля перед журналистами начальник петербургского ГУ МЧС Алексей Аникин.

Сообщение об огне, вспыхнувшем, по предварительной информации, на третьем этаже шестиэтажного производственного здания АО «Невская мануфактура» поступило на пульт «112» в 12.35. Когда на Октябрьскую набережную, 50, примчались первые пожарные расчеты, уже активно полыхали третий и четвертый этажи здания. Из помещений эвакуировали 40 человек. В 13.13 пожару присвоили высший ранг сложности. На тот момент пламенем было объято около 4000 кв. м. К 15.45 площадь возгорания увеличилась до 10 000 кв. м. В здании обрушились межэтажные перекрытия и кровля по всей площади.

— Сильный ветер, постоянно менявший направление, значительно осложнял работы по тушению «Невской мануфактуры» и способствовал тому, что огонь перебросился на деревья, а затем — на крышу соседнего дома на улице Тельмана, 8, где располагалось общежитие для иностранных жителей «Мэрибель», — рассказал «Новой» руководитель отдела информации ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка.

Как сообщили «Новой» в администрации Невского района, среди проживавших в общежитии пострадавших нет, всех успели эвакуировать и разместить на ночлег в близлежащих школах. Как будет решаться дальнейшая судьба погорельцев, районные чиновники еще не решили.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Поздно вечером 12 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела о пожаре на «Невской мануфактуре» в центральный аппарат СК РФ. А петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил заявление о преступлении в УМВД по Невскому району Петербурга. Полиция начала собственную проверку.

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